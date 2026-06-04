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Pevačica Marina Cvetković, poznatija kao Mahrina, pre desetak dana podvrgnuta je intervenciji na srcu tokom koje joj je ugrađen stent. Sinoć se pojavila na jednom rođendanskom slavlju, što je ujedno bilo njeno prvo javno pojavljivanje nakon boravka u bolnici.

Foto: Printscreen

Mahrina je zablistala u lepršavoj haljini i odličnom raspoloženju, a tom prilikom progovorila je i o oporavku, otkrivši kako se oseća nakon zahvata.

- Ugradili su mi stent pre 10ak dana, ide na bolje. Moraće još jedna operacija 24. juna jer nisu uspeli da urade šta su hteli. Osećam se okej, imala sam nastupe, doduše malo sam sedela, ali izgurala sam. Uplašila sam se, plašim se anestezije, ali sada se osećam dobro - rekla je ona.

Pozlilo joj na Kipru

1/4 Vidi galeriju Pevačica Marina Cvetković, poznatija kao Mahrina oglasila se iz bolničkog kreveta i otkrila da čeka na operaciju. Foto: Printscreen Instagram, Printscreen

Podsetimo, Mahrini su odmor na Kipru prekinuli nesnosni bolovi u leđima i visoka temperatura, zbog čega je odmah zatražila medicinsku pomoć.

Lekari na Kipru su odmah shvatili da je pevačici zbog kamena u bubregu neophodna hitna operacija zbog čega se pod analgeticima vratila u Srbiju.

"Imala sam veći kamen u bubregu koji je morao da se izvadi. Međutim tokom operacije to nije uspelo, pa su mi ugradili stent do sledeće operacije, kada će ponovo pokušati. Inače samo oni koji su prošli znaju kakvi su to bolovi. Moram javno da se zahvali doktorima i sestrama iz KBC "Zvedzdara" koji su odmah bili tu za mene i pomogli mi", poručila je Mahrina i otkrila kako se sada oseća:

"Sada sam mnogo bolje zahvaljujući mom bratu koji je stručan za sve, kod njega generalno idem na vitaminske infuzije, a sada na terapije protiv bolova".