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Pred sinoćni nastup, pevačica Tanja Savić je stala pred okupljene medije, među kojima je bio i Kurir, pa progovorila o svom ljubavnom životu, poslu, ali i pritiscima sa kojima se nose poznate ličnosti.

Ona je, najpre, počela priču o poslu, iznevši svoje utiske sa nastupa u Zagrebu.

1/8 Vidi galeriju Tanja Savić koncert u Zagrebu Foto: A. Milinković

- Raspoloženje je standardno, dobro. Spavala sam do pre dva sata, dolazim sebi. Utisci sa koncerta u Zagrebu su predivni, obožavam da idem tamo, oni mene obožavaju. Bude mi dosadno jer sam mnogo daleko od publike, ali bude mnogo lepo - rekla je ona.

Potom, pevačica se osvrnula na emotivni susret sa koleginicom Lepom Lukić.

- Bila sam skoro na koncertu Lepe Lukić, bio mi je emotivan susret sa njom, ona je legenda. Posle koncerta se nismo družile, morala je da odmara, znate već koliko ona ima godina. Bilo je dosta mojih kolega na tom koncertu, srce mi je bilo puno - istakla je Tanja.

"Zakasnili smo za svadbu"

Tanja je na ovaj nastup došla u pratnji svog verenika Mukija Bešića, pa progovorila o venčanju.

1/4 Vidi galeriju Tanja Savić sa verenikom na koncertu Marije Šerifović Foto: Nemanja Nikolić

- Zakazali smo koncerte u Splitu, biće regionalna turneja, ali što se mojih nastupa tiče nisam toliko upućena, gledam da me ne boli glava. Opuštena sam, imam ljude koji to rade umesto mene. Imala sam porodične obaveze, sa decom sam bila. Zakasnili smo za svadbu Muki i ja! Posle četiri i po godine zajedničkog života to je nevažno. Papir nije bitan. Važan je mir, sreća koju osećate kad ste zajedno - objasnila je pevačica.

O slučaju Mine Kostić

Novinarske ekipe su je, ovom prilikom, upitale za komentar o situaciji kroz koju prolazi njena koleginca Mina Kostić. Tanja je za nju imala samo reči podrške.

Pogledajte u videu ispod šta je sve rekla:

06:57 Tanja Savić izjava Izvor: Kurir

- Upućena sam, ne znam tačno šta se dešava. Možda je žena otišla samo kod psihologa ili psihijatra. Zadržana je 30 dana? Duša moja. Žao mi je. Njena duša zna šta je to, šta se tu krije. Ja nju mnogo volim, stvarno mi je žao, mora da ima mnogo dobru podršku oko sebe. Najčešće nas najviše povrede najbliži - rekla je Tanja Savić na ivici suza.

"Svi smo mi na ivici"

Pevačica se, zatim, osvrnula na izjavu Nataše Bekvalac, pa počela priču o pritiscima koji njihov posao sa sobom donosi.

- Svi smo mi na ivici. Mi smo živi ljudi, kao i svi, naš posao ne dozvoljava da se tuga vidi na nama. Otkud vi znate koliko tuge ja nosim u sebi, šta mi se desilo danas, juče? Možda imam i ja neki poremećaj, otkud vi znate da li sam ja u depresiji? Trudim se da radim na sebi, niko mi neće pomoći, samo ja sebi mogu da pomognem u tom unutrašnjem svetu - zaključila je Tanja.