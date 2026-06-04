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Odnos folk pevača Harisa Džinovića i njegove ćerke Đine već dugo privlači pažnju javnosti, posebno nakon njegovih izjava da među njima već neko vreme vlada zategnuta atmosfera i da je njihova komunikacija gotovo prekinuta.

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Foto: Nemanja Nikolić, Printscreen/Instagram

Zbog toga je mnoge iznenadila vest da se Đina vratila u porodični dom na Senjaku i da trenutno boravi u Beogradu, nakon perioda provedenog u Barseloni, gde je, prema Harisovim ranijim navodima, studirala.

Nakon njenog povratka, Haris je istakao da mu je najvažnije da ćerku zaštiti od medijske pažnje i spekulacija, naglasivši da će učiniti sve kako bi je sačuvao od nepotrebnog pritiska javnosti.

- Mislim da decu treba ostaviti po strani. Zašto bi deca bila upletena u afere ili nešto što njima uopšte ne pripada? - rekao je Haris i dodao:

- Treba ih pustiti da normalno i zrelo odrastaju, bez opterećenja stvarima koje ih se ne tiču - izjavio je on za "Net.hr".

Nakon što je Đina jednom prilikom objavila izazovne slike na kojima pozira golog stomaka i u prvom planu ističe dekolte, Melina Galić poznatija kao Džinović je javno istakla da ne odobrava takvo ponašanje i naglasila da je Đina povodom toga bila upozorena.

Melina o ćerki Đini

Đina Džinović Foto: Printscreen, screenshot instagram, Printscreen/Instagram

Navodeći svoj stav o ćerkinom putu influenserke, Melina je rekla:

- Bila je upozorena, bila je savetovana, zamoljena, ona je odlučila da ona to jako voli, ekstrovertna je na oca - ispričala je jednom Melina.

Harisova bivša žena smatra da je velika greška što je Đina samu sebe izložila svetu Instagrama i TikToka, pridajući preveliki značaj svom fizičkom izgledu i dozvoljavajući da bude meta komentara nepoznatih ljudi.

Rekla je tad da ne može da shvati ćerkinu potrebu da komunicira sa ljudima koje ne poznaje, ali je i dodala da joj je rekla svoje mišljenje, čak i zamolila da to ne radi, i da "posle toga ne želi više da se petlja".

- Čim je pošla putem društvenih mreža, čim voli komunikaciju i da se slika, na mene nije - govorila je Melina ranije.

Prekinula je kontakt sa ocem

Đina Džinović Foto: Printscreen/Instagram

Podsetimo, Đina je nedavno prekinula kontakt sa ocem, dok je sa majkom i te kako bliska.

Đina se preselila daleko od Srbije, a nedavno je bila na maminom venčanju sa engleskim bogatašem Džefrijem Arnoldom, o kojem se i dalje priča.

Đina sada živi u Španiji, što je Haris nedavno potvrdio.

- S njom imam neke prilično zamrznute odnose. I to je sve što bih vam rekao. Da l' imamo komunikaciju? Zamrznuti odnosi - znači da nema ni odgovora. Nemam ja emocija više, isključio sam. Ja za Đinu kažem: "Nek je živa i zdrava!". Otišla je u Barselonu, tamo da studira nešto. Bavi se nekim svojim poslom, šta ja znam. Eto je tamo.

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