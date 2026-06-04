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Mnoge javne ličnosti su ovih dana pristizale u Hram Svetog Save kako bi se poklonili pred Pojasom Presvete Bogorodice, a jedan od njih bio je i Aca Sofronijević.

Poznati harmonikaš je zajedno sa svojom suprugom Kosanom i ćerkom Tarom došao da vidi svetinju. On je podelio emotivni trenutak njihove posete Hramu.

Ovako je izgledalo venčanje Ace i Kosane:

1/16 Vidi galeriju Bajkovito venčanje Ace Sofronijevića i Kosane Foto: Nemanja Nikolić

Među brojnim vernicima koji su pristigli da celivaju Bogorodičin Pojas, Aca, Kosana i Tara su strpljivo čekali svoj red.

Posebnu pažnju i emocije izazvala je fotografija koju je Sofra podelio na svom nalogu na Instagramu, a time je oduševio mnoge pravoslavne vernike.

- Mi, pred svetinjom, sa najvećim darom u naručju. Zahvalni na svemu. Vera, porodica i ljubav. Sve što nam je potrebno - napisao je harmonikaš u svojoj objavi i ovim ponovo pokazao koliko mu je porodica važna.

Na fotogorafiji se jasno video ponos roditelja koji se drže zajedno i neguju tradicionalne i hrišćanske vrednosti.

Pozitivni komentari su se samo nizali, a većina je smatrala da slika odiše toplinom, porodičnom srećom i zahvalnošću, dok su mnogi paru poželeli brojne divne čestitke i želje.

"Čim čujem kako beba štucne, ja odmah skočim"

Aca je u aprilu napravio gala proslavu gde je okupio sve drage ljude povodom rođenja svoje naslednice.

On je tada istakao kako se oseća nakon što je postao otac.

Pogledajte kadrove sa njegove proslave:

1/5 Vidi galeriju Aca Sofronijević sam sebi majicu pocepao Foto: Damir Dervišagić

- Biće večeras 200 ljudi, mnogi su van Srbije, čovek je srećan kad ima toliko prijatelja. Ljudi koji su sa mnom ceo život i dalje su tu. Danas sam prvi put menjao pelene, uz asistenciju sa mamom, mislim da sam bio odličan, Kosana je sve to proverila. Nisu mi se tresle ruke, spremao sam se, mnogo se radujem što sam postao otac, ništa na svetu ne može da se poredi sa ovim osećajem. Svim ljudima na svetu to želim. Mislim da će Kosana da bude strožiji roditelj, ja već popuštam. Čim čujem kako beba štucne, ja odmah skočim. To je jedna neverovatna ljubav. Kosana je kući sa ćerkom, dobila je od mene jednu jako lepu, zanimljivu narukvicu" - pričao je Aca Sofronijević.

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