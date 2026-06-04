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Pevačica Ivana Dulić, koju je publika upoznala kroz popularno takmičenje „Zvezde Granda“, ima životnu priču koja nikoga ne ostavlja ravnodušnim. Rođena je u Aziji, a kada je imala svega šest meseci, usvojila ju je porodica iz Subotice koja joj je pružila ljubav, podršku i sigurno detinjstvo.

Foto: Printscreen

Ivana je više puta isticala koliko je zahvalna ljudima koji su je odgajili, naglašavajući da su upravo oni njena prava porodica. Iako se ne odriče svog porekla i ne stidi svojih korena, pevačica otvoreno govori da biološke roditelje ne doživljava kao važan deo svog života, jer su joj ljubav i pažnja koje je dobila od usvojitelja oduvek bili najvredniji.

Ivana izričito naglašava da ne želi da posvećuje previše pažnje svojim biološkim roditeljima, već da želi da se fokusira na ljude koji su brinuli o njoj i pružili joj ljubav.

- Što se tiče porekla i cele te priče rekla sam da više neću to komentarisati jer se akcenat stavlja na ljude koji su me ostavili, a ne koji su me othranili. Ja sam usvojena sa šest meseci. I moj tata koji me je usvojio je moj jedini tata kojeg volim više od života isto kao i brat”, ispričala je pevačica.

Neraskidiva veza sa Bliskim istokom i prihvatanje gena

1/5 Vidi galeriju Ivana Dulić Foto: Printscreen, Printscreen/Youtube

Iako je u porodici koja ju je usvojila rano ostala bez majke, Ivana čvrsto stoji pri stavu da su oni njena jedina prava porodica. Ipak, ona priznaje svoje poreklo, svesna da su njen karakter, izgled i glas deo genetike koju je nasledila sa Bliskog istoka.

- Majku sam i tu rano izgubila. Tako da ja sam kao beba došla u tu porodicu i to je moja porodica. Gena se ne stidim, ali nisu vredni pomena i to je to. Nasledila sam glas i izgled to sigurno, karakter... Bliski istok me je uvek privlačio ipak je to deo mene, ali da je Bog hteo da ostanem tamo bilo bi tako. Imao je za mene bolje planove, a to nije takav život”, objasnila je Ivana.

Ljubav prema Srbiji i želja za mirom na Istoku

1/7 Vidi galeriju Ivana Dulić Foto: Preent Screen

Pevačica navodi da ne želi da razmišlja o tome kako bi joj život izgledao da je ostala u rodnoj zemlji, ali iskreno saoseća sa tamošnjim narodom povlačeći paralelu sa nepravdom koju je osetila i njena usvojena domovina.

- Želim samo da se situacija tamo nekada popravi. Jer su to ipak ljudi kojima je velika nepravda napravljena od strane istih koji su napravili nepravdu i u Srbiji u kojoj sam usvojena. Sve u svemu ponosna sam jako na moju porodicu, volim svoju zemlju volim region i ne bi je menjala ni za šta. Ali volim i Istok i samo želim da tamo bude mir”, istakla je Ivana Dulić.