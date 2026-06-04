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Kompozitor Goran Ratković Rale iza sebe ima bogatu karijeru, a ovog puta, otvorio je dušu o nekim nepoznatim detaljima iz njegovog života.

Tom prilikom, on se osvrnuo na saradnju sa Marinom Tucaković, ali je progovorio i o odnosu sa pevačicom Anom Nikolić. Javnosti je poznato da njihovu ljubavnu priču prate brojne turbulencije, pa je Rale sada objasnio kako stoje stvari između njih dvoje.

"Žena me je izbacila iz kuće"

Isprva, prisetio se anegdote kada je usled prve saradnje sa Marinom, imao svađu sa jednim poznatim tekstopiscem, a onda otkrio da ga je tada i žena izbacila iz kuće.

Ovako izgleda Raletova bivša supruga:

1/4 Vidi galeriju Slavica Ratković Coka Foto: Damir Dervišagić

- Ja se posvađao sa Stevom Simeunovićem, nisam hteo da radim ništa sa njim, nebitno oko čega. Odmah sam pozvao Sašu Popovića. Pitao sam ga da li zna Marinu. Rekao sam mu da je nazove i da joj kaže da hoću da radim sa njom. Ja sam je odmah pozvao i ona mi je rekla da me je tri godine čekala. Prvu pesmu smo radili "Lopov" zajedno. Žena me je tada izbacila iz kuće, spavao sam kod Mobi Dika. Mobi je bio tonac kod Fute. Jedno jutro je ustao i rekao mi da mu odsviram "Lopov" pesmu. Tad sam shvario poentu, rekao sam Marinu da promeni. Pozvao sam je da joj kažem da ne menja ništa. Tako je i bilo na kraju, genijalno - rekao je Rale u razgovoru za Blic.

Coka ga nahvatala, izleteo kroz prozor

On se osvrnuo na odnos sa pevačicom Anom Nikolić sa kojom je u vezi.

1/6 Vidi galeriju Ana Nikolić Foto: Instagram, Printscrean

- 1999. godine bio sam u Sofiji, Ana je tada došla u studio kod mene. Tada sam sedeo u studiju sa nekom devojkom i neko mi je rekao da mi dolazi Coka. I ja kroz prozor izleteo, da me Coka ne nahvata. A Ana je u dvorištu sedela. Mi se od tada znamo, ona misli da sam isti čovek, a nisam. To je njena prva slika o meni. Trebalo je duet da snimi, mi smo se družili konstantno, nikad ništa nije bilo. Tad kad je došla, ne znam kako je to krenulo, spavali smo u studiju kao brat i sestra. Zajedno smo stvarali. Zajedno smo dve godine. Izdržao sam dobro. Veza nam je burna - rekao je Rale za pomenuti medij.

"Ana mi je najveća podrška"

Podsetimo, Ratković je nedavno imao samo lepe reči o svojoj izabranici, pa je tada objasnio kakav uticaj ima u njegovom životu.

- Ana mi je najveća podrška ne samo u poslu, već i u životu generalno. Životni saputnik, uvek se konsultujem sa njom, ona je toliko inteligentna i duhovita da se samo smejem - rekao je on za gorepomenuti medij, a potom se dotakao njihovih svađa koje se neretko pominju u javnosti.

- Ljubav pobeđuje, da nema toga ne bi bilo ni nas, monotonija ubija. Ovako dešava se nešto, ishod je neminovan, to je pomirenje - zaključio je Ratković.

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