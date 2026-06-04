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Pevačica Zorana Simeunović uživa u braku sa 30 godina starijim kompozitorom Stevom Simeunovićem, a zbog svog odnosa privlače velilku pažnju javnosti.

I sam Steva je jednom prilikom govorio o komentarima koje su dobijali na račun njihove ljubavi. On je tada izneo svoje mišljenje o tome.

Ovako njih dvoje izgledaju zajedno:

1/5 Vidi galeriju Pevačica Zorana Simeunović otvoreno je govorila o teškom životu i traumi koju je doživela kada je kao devojčica bila silovana. Foto: Nemanja Nikolić, Pritnscreen/Instagram, Printskrin/Instagram

- Kad čuješ ono "udala se zbog para". Znaš ti koliko nju to zanima. Strašno je kada ti non stop to pričaju, ona je zbog toga patila jer to nije istina. Mogla je i da se uda za pradedu, kakve veze ima. Ljudi mogu da misle samo ružno, što ne kažu da se udala iz ljubavi, u čemu je problem. Zašto uvek gledamo da kažemo nešto što je loše? Žao mi je bilo kad mi je rekla "bila sam bez dinara i sedela sam na klupi ispred hotela". Mnogo je volim, govorim joj to stalno - rekao je on za "Hype".

"Hvala na svakoj uslišenoj molitvi"

Uprkos pritiscima, oni se drže zajedno. Zorana je sada pokazala koje tradicionalne i porodične vrednosti prenose na naslednicu.

Naime, zajedno sa ćerkom, otišla je u Hram Svetog Save gde se poklonila Pojasu Presvete Bogorodice.

Ona se oglasila iz Hrama, pa je na Instagram nalogu podelila emotivne kadrove na kojima njena naslednica ljubi ikonu. One su sa ostalim vernicima pravoslavne veroispovesti čekale svoj red kako bi celivale svetinju.

Pogledajte kako je to izgledalo:

00:52 Zorana Simeunovic sa naslednicom u Hramu Svetog Save Izvor: Kurir

- Majčice Božija… Hvala ti na svakoj uslišenoj tihoj molitvi. Na svakom trenutku kada sam mislila da sam sama, a bila sam nošena Tvojom ljubavlju. Na svakoj suzi koju si pretvorila u snagu. Na svakom strahu koji si umirila verom. Hvala ti što si bila uz mene i onda kada nisam imala reči, već samo uzdah srca. Hvala ti što si čula i ono što nikome nisam umela da kažem. Slava Sinu Tvome i Gospodu našem. Neka moje srce zauvek pamti da posle svake tame dolazi svetlost, a posle svakog iskušenja milost. Majčice Božija, hvala ti na svemu. Amin - napisala je pevačica i time dirnula svoje pratioce na društvenim mrežama.

Ne žive pod istim krovom

Osim velikih izazova sa kojima su se susretali, Zorana i Steva su se našli i u praktičnim problemima, a ona je otrikla zašto ne žive pod istim krovom, objasnivši da čekaju uređenje zajedničkog stana.

1/7 Vidi galeriju Zorana Simeunović Foto: Kurir Televizija, Printskrin/Instagram, Printscreen/Grandmagazin

- I dalje mu kuvam pasulj i nosim u stan. Steva je neko ko voli na kašiku. Sve želje po pitanju kulinarstva, i da se opegla opere, to se radi kod mene u stanu, pa se prenese kod njega. Mi i da živimo u istom stanu, opet bismo bili razdvojeni, jer ja spavam sama sa detetom u krevetu. Nekada je dovoljno sa svojim partnerom da popiješ kafu, ali kvalitetno nego da provedeš ceo dan režeći kao pas na mačku. Nismo se razveli, nije lažan brak. Za sada smo razdvojeni, ali ako Bog da za slavu bi trebalo da se skućimo zajedno - rekla je Zorana Simeunović za Blic.

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