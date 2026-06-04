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Jedan od najtraženijh i najplaćenijih pevača na domaćoj muzičkoj sceni je svakako Sloba Radanović, mada, to nije jedini izvor njegove zarade.

Još 2022. godine, Sloba je otvorio restoran sa svojim menadžerom Goranom Lečićem.

Ovako je izgledao na otvaranju ugostiteljskog objekta:

Foto: Kurir Televizija

Uložio 300.000 evra u biznis

Naširoko se pisalo i pričalo da je u taj posao pevač uložio vrtoglavu sumu - čak 300.000 evra.

- Ulazimo u nešto novo, kumu je to odavno poznato, ja sam se upustio u to samo zato što je i Goran u toj priči. Prolazilo mi je kroz glavu da otvorim svoj restoran, ali nisam nešto preterano razmišljao o tome. Nisam sebe puno video u tome, ali sa pravim ljudima. Neće mi pasti teško vođenje restorana jer imam kuma Gorana, neću zapostaviti nastupe, pevaću kao i sada ali neću zapostaviti ni restoran - rekao je Sloba Radanović tada za domaće medije.

Jelena velika podrška

Najveća podrška u ovom poslovnom poduhvatu, bila mu je upravo supruga Jelena Radanović. Takođe, mnoge kolege došle tada, ali i dalje tamo nastupaju svakog vikenda. Inače, i sam Sloba peva u svom restoranu.

Evo kako oni izgledaju zajedno:

1/12 Vidi galeriju Sloba Radanović sa suprugom Foto: ATA images, ATAImage, ATAIMAGES

Renovirao kuću od 500.000 evra

Pevač Sloba i njegova supruga Jelena su u nekom momentu kupili velelepnu kuću u Beogadu, u naselju Višnjička banja. Navodno, platili su čak 500.000 evra, a prošle godine su je renovirali.

Kako su Srpski telegraf i portal Republika pisali, Radanović je mesecima razgledao nekretnine po prestonici sa željom da se u jednoj skući posle svadbe, a nekretnina za koju su se zajedno odlučili, po svemu sudeći, ima sve što je paru potrebno za život iz snova.

1/8 Vidi galeriju Jelena i Sloba Radanović Foto: Printscreen Instagram, Antonio Ahel/ATAImages

Raskošna nekretnina prostire se navodno na 809 metara kvadratnih, a poseduje privatni bazen i teretanu, što je najviše oduševilo Slobu jer je poznato da voli da trenira.

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