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Pevačica Nataša Alimpić, koju je publika zapamtila po učešću u muzičkim takmičenjima „Pinkove zvezde“ i „Zvezde Granda“, skrenula je pažnju ne samo svojim glasom i nastupima, već i potresnom životnom pričom koja je mnoge dirnula.

Foto: Printscreen/Youtube

Iza njenog osmeha krije se težak životni put, ispunjen brojnim izazovima i borbama, o kojima je otvoreno govorila, osvojivši simpatije publike iskrenošću i snagom koju je pokazala.

Njen put ka uspehu bio je obeležen brojnim odricanjima i izazovima, a započeo je kada je imala samo 15 godina.

Usled loše finansijske situacije i zatvaranja porodičnog restorana, Nataša je bila primorana da rano napusti porodični dom.

Njeni uslovi za život u tom periodu bili su daleko od sjajnih – sa samo 16 godina živela je u garaži koja je bila adaptirana u stambeni objekat, gde je delila kupatilo sa jednim starijim gospodinom.

1/5 Vidi galeriju Nataša Alimpić danas Foto: Printscreen/Youtube, Instagram

- Kada sam se odselila živela sam u garaži. To je garaža koja je adaptirana u jedan stambeni objekat. Sa 16. godina ne možete sebi priuštiti sjajne i luksuzne uslove. Delila sam kupatilo sa starijim gospodinom, ali nisam ga mnogo ni sretala jer sam radila i išla u školu - pričala je Nataša i otkrila šta joj je dalo snagu da se bori i ide sigurno ka svom cilju.

Izdigla se iznad situacije

Ona je ipak iz cele situacije uspela da izađe kao pobednik, te je danas mnogo uspešnija nego tada, o čemu je i sama govorila.

Izvadila silikone

1/6 Vidi galeriju Nataša Alimpić Foto: Printscreen/Yotube, Printscreen/Instagam

Podsetimo, Nataša Alimpić iznenadila je nedavno pratioce na Instagramu kada je objavila da se našla na operacionom stolu.

Naime, Nataša je otišla kod hirirga radi vađenja silikona iz usana koje je godinama nosila. Vremenom je biopolimer (silikon) izmenio oblik te pevačica nije bila zadovoljna izgledom.

Nakon intervencije se oglasila i objasnila zašto se odlučila na ovaj drastičan potez.