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Voditelj Milan Milošević je svoju zaradu iz rijaliti programa rešio da pametno uloži, pa je kupio kuću na dva sprata na Altini.

Tokom prve sezone Zadruge, Milan je bio učesnik, potom je od druge sezone počeo da radi kao voditelj istog programa.

Kako su prenosili domaći mediji, za ovu nekretninu izdvojio je više desetina hiljada evra.

1/8 Vidi galeriju Milan Milošević pred ulazak u Elitu Foto: Boba Nikolić

Dve dnevne sobe, prostor ispunjen zlatnim detaljima, a zidovi puni umetničkih dela, čine celokupan utisak da se Milošević nije štedeo na svom domu.

- Iskren da budem, jedini kućni posao koji obavljam je slaganje i odlaganje garderobe jer to ne dozvoljavam nikome, a ostale poslove prepuštam drugima koji to umeju dosta stručnije i konciznije da obave. Ne usisavam, ne perem suđe, ne uključujem mašinu za veš, ne kuvam, ne brišem prašinu i ne peglam. Sve sam vam rekao. Nekada sam sve to radio, međutim, sada je sve drugačije u mom životu. Vremena slobodnog imam toliko malo da bih ga trošio na te stvari - rekao je Milan Milošević jednom prilikom.

Pogledajte kadrove iz njegovog doma:

1/8 Vidi galeriju Kuća Milana Miloševića Foto: Printscreen/Instagram

- Najviše vremena provodim u dnevnom boravku iskreno, jer tu se osećam nekako domaćinski, ne znam to da opišem. Ovo je moja prva nekretnina u životu i dopuštam sebi malo tog hedonizma, a kojeg je dnevni boravak prepun. Uživam, prosto je. Omiljeni kutak nemam jer mi se dešava da dok odmaram u dnevnom boravku pomislim da mi je tu upravo najljepše, a onda se preselim u spavaću sobu i kažem sebi: "Eh, ovde mi je najljepše". Verujte mi da to isto činim i u kuhinji, kupatilu i garderoberu, a o dvorištu da ne pričam - iskreno je priznao Milan za Blic.

O radu na "Pinku"

Nedavno je za pomenuti mediji progovorio kako izgleda njegov rad na ružičastoj televiziji.

1/11 Vidi galeriju Milan Milošević Foto: Kurir, Petar Aleksić

- Radio sam kao crnac, bio sam sujetan ako nešto nemam prvi, nisam sujetan jer ti imaš, nego jer ja to nisam uradio, to je ono zdravo. Prvi sam znao za Žikin razvod, krađu novca, želeo sam da radim u dnevnim novinama i posle šest meseci sam ušao u rijaliti. Honorar mesečni je tada bio veći od moje plate, ali ujedno je to bio i veliki izazov za mene. Bio je to mač sa dve oštrice, ili ću biti pokojnik ili pukovnik. Postao sam TV lice. Mogu da vodim bilo koji program i dnevnik da vodim bio bih odličan - rekao je on i dodao:

- Najveću tremu sam imao kada sam se vratio posle otkaza na Pink, nisam radio tada 10 meseci, noge su mi se odsekle. Kad sam zakoračio na kapiju, zamucnuo sam, glas mi je nestao - zaključio je Milan tada.

Pogledajte šta je govorio ranije za Kurir televiziju: