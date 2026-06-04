Slušaj vest

Pevač Haris Džinović uslikan je u jednom tržnom centru u društvu sina Kana Džinovića, sa kojim je proveo deo dana obilazeći radnje i razgledajući ponudu. Njih dvojica su sve vreme bili zajedno, a u jednom trenutku pridružio im se i još jedan mladić.

Foto: Damir Dervišagić

Na fotografijama se vidi da je Haris bio u svom prepoznatljivom izdanju, sa šeširom i u opuštenoj garderobi, dok je Kan nosio sportsku kombinaciju. Otac i sin lagano su šetali kroz centar, razgovarali i obilazili prodavnice, ne obraćajući mnogo pažnje na prolaznike.

Posebnu pažnju privukao je odnos Harisa i Kana, koji su delovali veoma blisko i raspoloženo tokom zajedničkog izlaska. U jednom trenutku zastali su ispred jedne radnje, a zatim nastavili obilazak tržnog centra.

Iako retko dele zajedničke trenutke u javnosti, ove fotografije pokazuju da Haris slobodno vreme rado provodi sa naslednikom, sa kojim očigledno ima odličan odnos

1/5 Vidi galeriju Haris Džinović sa sinom Kanom u tržnom centru Foto: Damir Dervišagić

Đina se pomirila sa ocem

Podsetimo, ćerka pevača Harisa Džinovića i modne kreatorke Meline Galić poznatije kao Džinović, Đina, nedavno je, prema pisanju medija, prekinula kontakt sa ocem, ali sada su se izgleda pomirili.

Naime, Đina je doputovala u Beograd, a na društvenim mrežama pohvalila se slikama iz izlaska.

Na jednoj od fotografija, Đina je pozirala na terasi velelepne vile na Senjaku, koja je u vlasništvu Harisa. Ovo jasno dokazuje da su tata i ćerka izgladili odnose, što je obradovalo njihove bližnje

1/9 Vidi galeriju Đina Džinović Foto: Printscreen, screenshot instagram, Printscreen/Instagram

Haris sa Kanom ima otvoren odnos

Pevač ne krije da sa sinom ima otvoren odnos, te ga često savetuje oko devojaka.

- Ja sam svom sinu Kanu rekao: "Kane, ako izlaziš naveče i da upoznaš neku devojku, tu hleba nema. Devojke se po danu love, a dogovaraju za naveče. Prema tome kad dođeš negde naveče sve su zauzete". Onda me on danas zove i kaže mi: "Taić, obišli smo šest-sedam baštenskih prostora, upoznali smo osam devojaka". Ja mu kažem: "Eto vidiš". Kaže on: "Jao, kakav si ti lav" - govorio je Haris ranije.

1/5 Vidi galeriju Dok modna kreatorka Melina Džinović staje na "ludi kamen" sa svojim novim izabranikom, bogatim 70-godišnjim biznismenom iz Engleske Foto: Printscreen, Shutterstock, Printscreen/Instagram, Petar Aleksić, ATAIMAGES

Loš odnos s majkom

U jeku venčanja, Kan se oglasio na društvenim mrežama objavivši nasmejani selfi, čime je jasno poručio da ga aktuelna dešavanja ne dotiču i da uživa u sopstvenom miru, daleko od cele situacije. Inače, javnost je nedavno brujala o šokantnoj sceni iz jednog poznatog restorana na Senjaku, kada se Melina pravila da ne poznaje sopstveno dete.