"NI FAMILIJA NE ZNA KAKO SE STVARNO ZOVEM" Mile Kitić posle 50 godina otkrio koje mu je pravo ime: Nazvali su me tako po švaleru iz sela...
Više od pet decenija je ime Mile Kitić nezaobilazno kada se govori o bogatoj karijeri i muzičkom uspehu. Iako se mnogi njegovi hitovi slušaju, retko ko zna da to nije njegovo pravo ime.
Folker je tek nedavno, nakon 50 godina, javno otkrio kako se zapravo zove.
"Čak ni moja familija ne zna kako se stvarno zovem"
Naime, u ličnim dokumentima pevača ne piše Mile, već Milojko Kitić.
On je nedavno otkrio detalje, pa objasnio o čemu je zapravo reč.
- Nikada nisam menjao ime, ali od malena me svi zovu Mile. Čak ni moja familija ne zna kako se stvarno zovem. Ovo je prvi put da pričam o tome, nakon 50 godina karijere - rekao je on nedavno, pa potom nastavio.
- Vrlo retko me zovu Milojko, čak i u familiji imam ljude koji ne znaju da se zovem Milojko, nego misle Mile. Milojko mi je ime, to mi je dao moj pokojni otac. U selu je bio jedan koji je bio i kockar i ženskaroš, problematičan, ali je bio glavni u selu - zvao se Milojko! Po njemu sam dobio ime - otkrio je Mile Kitić za Telegraf.
"Ne smeta mi"
- To je malo šumadijsko ime, a ja sam rođen u Bosni. Ne smeta mi. Zove me, na primer, Kemal: 'Pa gde si, Milojko!'. Ima ljudi koji znaju, ali, u principu, svi me zovu Mile - kazao je Kitić tada.
Prima tri penzije
Podsetimo, tokom svoje karijere, folker je zaradio je mnogo novca i sada sa suprugom Martom i ćerkom Elenom uživa u lagodnom životu.
On i sada vredno radi, ali poznato je da dobija i penzije, i to ne jednu, već tri.
"Imam bosansku penziju 62 evra. Živeo sam u Sarajevu, pa sam uplaćivao penziono i socijalno. Ovde imam 70 evra, pa može da se skupi za ručak", rekao je u šali, pa priznao da je uplaćivao novac da bi imao zdravstveno osiguranje.
Tada je za Blic objasnio da prima i nešto malo nemačke penzije.
- Pedeset godina pevam, ako nisam uspeo nešto da sačuvam, onda ništa nisam uradio. Nisam neke milione zaradio, ali imam dovoljno da živim bezbrižno do kraja života. Čak i Elena. Niti joj trebaju kola, niti stan, ima sve - objasnio je Mile.
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