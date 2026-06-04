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Više od pet decenija je ime Mile Kitić nezaobilazno kada se govori o bogatoj karijeri i muzičkom uspehu. Iako se mnogi njegovi hitovi slušaju, retko ko zna da to nije njegovo pravo ime.

Folker je tek nedavno, nakon 50 godina, javno otkrio kako se zapravo zove.

1/5 Vidi galeriju Mile Kitić Foto: Nemanja Nikolić, Antonio Ahel/ATAImages

"Čak ni moja familija ne zna kako se stvarno zovem"

Naime, u ličnim dokumentima pevača ne piše Mile, već Milojko Kitić.

On je nedavno otkrio detalje, pa objasnio o čemu je zapravo reč.

- Nikada nisam menjao ime, ali od malena me svi zovu Mile. Čak ni moja familija ne zna kako se stvarno zovem. Ovo je prvi put da pričam o tome, nakon 50 godina karijere - rekao je on nedavno, pa potom nastavio.

1/25 Vidi galeriju Mile Kitić - Doček Nove godine Foto: Petar Aleksić

- Vrlo retko me zovu Milojko, čak i u familiji imam ljude koji ne znaju da se zovem Milojko, nego misle Mile. Milojko mi je ime, to mi je dao moj pokojni otac. U selu je bio jedan koji je bio i kockar i ženskaroš, problematičan, ali je bio glavni u selu - zvao se Milojko! Po njemu sam dobio ime - otkrio je Mile Kitić za Telegraf.

"Ne smeta mi"

- To je malo šumadijsko ime, a ja sam rođen u Bosni. Ne smeta mi. Zove me, na primer, Kemal: 'Pa gde si, Milojko!'. Ima ljudi koji znaju, ali, u principu, svi me zovu Mile - kazao je Kitić tada.

Prima tri penzije

Podsetimo, tokom svoje karijere, folker je zaradio je mnogo novca i sada sa suprugom Martom i ćerkom Elenom uživa u lagodnom životu.

On i sada vredno radi, ali poznato je da dobija i penzije, i to ne jednu, već tri.

1/7 Vidi galeriju Mile Kitić Foto: Kurir Televizija, Printscreen Instagram, Printscreen TV Pink

"Imam bosansku penziju 62 evra. Živeo sam u Sarajevu, pa sam uplaćivao penziono i socijalno. Ovde imam 70 evra, pa može da se skupi za ručak", rekao je u šali, pa priznao da je uplaćivao novac da bi imao zdravstveno osiguranje.

Tada je za Blic objasnio da prima i nešto malo nemačke penzije.

- Pedeset godina pevam, ako nisam uspeo nešto da sačuvam, onda ništa nisam uradio. Nisam neke milione zaradio, ali imam dovoljno da živim bezbrižno do kraja života. Čak i Elena. Niti joj trebaju kola, niti stan, ima sve - objasnio je Mile.

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