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Starleta Tamara Bojanić nastavlja da krši zakon i da ugrožava sebe, a i druge učesnike u saobračaju. Naime, tokom redovne kontrole saobraćaja koja je sprovedena sinoć na teritoriji opštine Savski venac, pripadnici saobraćajne policije zaustavili su Bojanićevu. Tom prilikom je utvrđeno da je počinila više ozbiljnih saobraćajnih prekršaja.

Rutinska kontrola

Patrola je oko 23.15 časova zaustavila vozilo marke Mercedes GT koje se kretalo znatno većom brzinom od dozvoljene. Nakon izvršenih provera na licu mesta, policijski službenici sproveli su vozača u nadležnu policijsku stanicu radi daljeg postupanja i utvrđivanja svih relevantnih okolnosti. Kako neposredno saznajemo, kontrolom je utvrđeno da se vozilo kojim je ona upravljala kretalo brzinom od 118 kilometara na čas na delu puta gde je ograničenje iznosilo 80 kilometara na čas. Nadležni organi su zbog toga odmah preduzeli mere predviđene zakonom.

Pravi prekršaje

1/5 Vidi galeriju Tamara Bojanić ne poštuje saobraćajne propise Foto: Shutterstock, MUP Srbije, Printskrin/Instagram

Prema proceduri koja se primenjuje u ovakvim slučajevima, nakon obavljenih provera lice je zadržano dvanaest sati, nakon čega bi predmet dostavljen nadležnim institucijama radi daljeg odlučivanja suda.

Ali to nije sve. Bojanićevoj je utvrđeno da je bila pod dejstvom kokaina. Prednja tablica nije postavljena po Zakonu o bezbednosti saobraćaja na putevima.Takođe nije imala saobraćajnu dozvolu za isto vozilo. Nakon testiranja starleta je zahtevala da ide na VMA na dodatno testiranje. I tamo su rezultati pokazali da je pozitivna na narkotike.

Stručnjaci za bezbednost saobraćaja godinama upozoravaju da neprilagođena brzina predstavlja jedan od najčešćih uzroka saobraćajnih nezgoda sa teškim posledicama. Upravo zbog toga policija redovno sprovodi pojačane kontrole na najprometnijim gradskim saobraćajnicama, sa posebnim fokusom na prekoračenje brzine i vožnju u stanju koje može ugroziti bezbednost drugih učesnika u saobraćaju.

Nema povlađenih

Iz nadležnih institucija neprestano apeluju na vozače da poštuju saobraćajne propise i da za volan ne sedaju ukoliko nisu sposobni za bezbedno upravljanje vozilom. Cilj ovakvih kontrola nije samo sankcionisanje prekršilaca, već i prevencija saobraćajnih nezgoda i zaštita života svih učesnika u saobraćaju. Policija je više puta istakla da će nastaviti sa doslednom primenom zakona i da neće biti izuzetaka bez obzira na društveni status, popularnost ili profesiju lica koja se eventualno nađu u prekršaju. Nadležni naglašavaju da je bezbednost građana prioritet i da će svaki slučaj biti procesuiran u skladu sa zakonskim propisima.