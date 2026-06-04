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Vladan Savić, frontmen grupe „Magla bend“, prisetio se događaja iz detinjstva koji je na njega ostavio snažan utisak i u velikoj meri oblikovao njegov odnos prema muzici i pevanju.

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Foto: ATAIMAGES

Govoreći o školskim danima, otkrio je da je na časovima muzičkog često privlačio pažnju zbog svog glasa. Tokom vežbi raspevavanja uspevao je da izvede i najviše tonove, po čemu se izdvajao među vršnjacima, a upravo su mu ta iskustva ostala duboko urezana u sećanju.

- U školi smo stalno imali ta raspevavanja i desilo se u jednom trenutku kada smo radili ta raspevavanja da tonovi idu sve više i više gore i na kraju sam ja pored svih tih devojčica i dečaka ostao najviše gore, bukvalno muški sopran - ispričao je Savić.

Iako je u tom trenutku, kako kaže, bio ponosan na svoj glas i sposobnost, situacija se brzo promenila nakon reakcije vršnjaka.

- Ja sam bio sav ponosan i srećan i završava se čas i kreću ovi drugari da me zezaju: "Kao devojčica si" i ja iz te tolike sreće prelazim u tugu i kažem sebi: "Nećeš ga Vladane više zapevati, kad stane poslednji muškarac, staješ i ti" - ispričao je pevač za "Adria TV".

Vladan Savić Foto: Pritnsceen

Bivša žena progovorila o teškom periodu

Jovana Jocić poznata je u javnosti kao bivša žena Vladana Savića i nekadašnja devojka Saše Kovačevića, nedavno je otkrila nepoznate detalje iz privatnog života, te je tada progovorila o teškom periodu kada je bila žrtva porodičnog i vršnjačkog nasilja.

-Ćutala sam godinama - priznala je Jovana u "Podkastu u pidžamama" i otkrila kako je izgledao njen život kada je nakon odrastanja u Jagodini došla u Beograd gde je radila kao stjuardesa.

Ona je dodala i da noću nije mogla da spava zbog trauma koje je preživljavala

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03:50
Vladan Savić iz Mega benda ispričao kako je za dva mega hita mislio da su bezveze pesme! Izvor: Kurir televizija