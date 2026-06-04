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Od ove sezone popularnog takmičenja "Zvezde Granda", pevačica Dara Bubamara je stalna članica žirija. Ona je pre nego što je potpisala ugovor, imala ponudu i od "Pinka", ali se na kraju ipak odlučila za "Grand".

Pevačica je ugovor potpisala na tri godine. Kako piše Informer, Dara će po sezoni dobiti 100.000 evra, što bi impliciralo ukupnu zaradu od 300.000 evra. Inače. jedna sezona broji 40 epizoda.

1/7 Vidi galeriju Dara Bubamara Foto: Petar Aleksić, Antonio Ahel/ATAIMAGES, Antonio Ahel/ATAImages

Mesecima su trajali pregovori između Dare i produkcije, spekulišu mediji. Navodno, pevačica je razmišljala da li će prihvatiti ponudu, budući da nije bila sasvim sigurna kako će snimanja uklopiti sa nastupima ali i privatnim životom.

Na kraju, kako se piše i priča, na kraju je prevagnuo finansijski aspekt.

- Dara je imala dosta dilema. Znamo svi koliko radi i nastupa, a ovo nosi veliku odgovornost i obavezu - rekao je izvor za pomenuti medij, pa nastavio.

1/9 Vidi galeriju Dara Bubamara Foto: Printscreen/Instagram, Kurir, Boba Nikolić

- Ipak, kada je na sto stavljena cifra od 300.000 evra, sve je palo u vodu. Na kraju su se dogovorili i Dara je nedavno stavila potpis na ugovor sa direktorom produkcije Goranom Šljivićem.

Plaćala školu sinu 5.000 evra

Inače, pevačica je jednom prilikom ispričala da je završila vanredno srednju saobraćajnu. Zbog toga što se posvetila poslu, koji joj je kasnije doneo ozbiljnu karijeru, nije mogla da bude redovna na časovima.

Međutim, Dari je prilično važno da njen sin Kosta bude istrajan kada je obrazovanje u pitanju. Domaći mediji su prenosili svojevremeno da je njen naslednik išao u privatnu osnovnu školu koju je pevačica plaćala 5000 evra po godini.

Sin Dare Bubamare Foto: Printscreen

Nema dileme da je ta škola i te kako luksuzna. U okviru te ustanove postoji košarkaški, teniski i fudbalski teren, kao i prostor za fizičke aktivnosti, ali i posebna kuhinja. Učionice su sa najnovijom školskom opremom, a privatni lekar je tu na uzluzi đacima.

Osim celodnevne nastave koja traje od osam ujutru do četiri popodne, postoji opcija da nastavnici uče zajedno sa učenicima, nakon predavanja. Takođe, u cenu je uračunat doručak, voćna užina, ručak, slatka užina. Čak četiri menija su prilagođena učenicima, pa tako jedan od njih obuhvata i rusko nacionalno jelo Boršč i voćni sok.

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