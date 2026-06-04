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Supruga pokojnog pevača Halida Bešlića, Sejda, biće ispraćena na večni počinak danas, 4.juna. Usled duge i teške bolesti, ona je preminula pre tri dana i iza sebe ostavila neutešnog sina.

Ona je mesecima vodila tešku životnu bitku, budući da joj je zdravstveno stanje bilo narušeno.

Samo sedam meseci nakon Halidove smrti, ovaj svet je napustila i Sejda. Kako pišu domaći mediji, na porodičnoj pumpi u Sarajevu vlada potpuna tišina.

1/15 Vidi galeriju Komemoracija Halida Bešlića Foto: Printscreen/Youtube/BHRT - Radiotelevizija Bosne i Hercegovine

Nemi od bola, radnici sa pumpe su van sebe od tuge, a na ulaznim vratima zalepljena je Sejdina umrlica.

Iza pumpe se nalazi napušten hotel, u kom boravi kućni prijatelj Bešlića, prenosi Telegraf.

Sin neutešan

- Moja majko, ostadoh ti ja sam. Volim vas puno - napisao je Dino Bešlić u emotivnoj objavi koju je podelio na svom Instagram nalogu.

Dino Bešlić Foto: Printscreen

Njihov sin je veoma teško podneo gubitak i drugog roditelja za manje od godinu dana.

Poslednji meseci Sejde Bešlić

Sejda je prethodnih meseci, kako su otkrile njene komšije, bila na lečenju u Nemačkoj.

Mediji su nedavno posetili Sarajevo, kao i selo u kom je pevač boravio kao mali, gde su komšije otkrile da supruga pevača, Sejda, nije dobro.

Komšije su navele tom prilikom da je supruga pokojnog pevača Sejda bila lošeg zdravlja i da je sin Dino zbog komplikacija vodio na lečenje u Nemačku.

1/4 Vidi galeriju Sejda Bešlić, supruga Halida Bešlića, preminula je nakon duže bolesti. Foto: Printscreen, Printscreen/Youtube

- Sejda ide na zračenja, ozbiljna je ta njena zdravstvena situacija, šta da vam kažem. Ja sam saznala da je Dino vodi u Nemačku, tamo ide u bolnicu. Neke informacije sam isto saznala iz medija. Divni su to ljudi, mi smo ovde sada na placu u selu, a inače je njegov stric preminuo - rekla je komšinica tom prilikom.

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