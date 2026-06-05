Slušaj vest

Dok su hiljade vernika prethodnih dana strpljivo čekale da se poklone Pojasu Presvete Bogorodice, među njima se našla i Dragana Mićalović.

Bez posebnih privilegija i mimo reflektora, glumica je satima stajala u redu zajedno sa ostalim vernicima, kako bi celivala jednu od najvećih svetinja pravoslavnog sveta. Njeno prisustvo privuklo je pažnju ostalih vernika, ali i još jednom potvrdilo ono o čemu je više puta govorila, da vera zauzima važno mesto u njenom životu.

1/4 Vidi galeriju Dragana Mićalović Foto: Kurir

Naš paparaco uslikao je Draganu u samom Hramu i to u neposrednoj blizini Časnog Pojasa. Glumica je prisustvovala i liturgiji na praznik Duhova koju je služio patrijarh srpski Porfirije. U molitvenoj atmosferi, zajedno sa brojnim vernicima, obeležila je jedan od najznačajnijih praznika u pravoslavnom kalendaru, praznik silaska Svetog Duha na apostole i rođenja Crkve.

Da njena povezanost sa verom nije prolazna niti deklarativna, Dragana je više puta isticala u javnim nastupima. Govoreći o svom odnosu prema veri, naglasila je da joj je najvažnije da bude dobar čovek i da upravo u tome vidi svoj najveći životni zadatak.

Foto: Spc

U jednom televizijskom gostovanju, rekla je da često odlazi u crkvu i da se moli Bogu da joj oprosti ukoliko je nekoga povredila, čak i nesvesno. Tom prilikom istakla je da svi ljudi greše, ali da se trudi da njene greške nikada ne budu učinjene sa lošom namerom.

Njeni pratioci na društvenim mrežama odavno znaju da Dragana redovno posećuje manastire i sveta mesta. Fotografije iz srpskih svetinja, duhovne poruke i prizori iz manastirskog života često se mogu videti na njenim profilima, zbog čega mnogi smatraju da je upravo vera jedan od najvažnijih oslonaca u njenom životu.

1/5 Vidi galeriju Dragana Mićalović u Hramu Svetog Save na Vračaru Foto: printscreen/instagram/hipokampelefantokamela, Printscreen/Instagram/hipokampelefentokamela

Mediji su više puta pisali o njenim posetama manastirima i duhovnim putovanjima, ističući da glumica neretko pronalazi mir daleko od gradske vreve i javnog života, što su mnogi doživeli kao potvrdu iskrene privrženosti veri i tradicionalnim vrednostima koje glumica godinama ne krije.

Kurir.rs

Dragana Mićalović: