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Poslednjih dana mnogo tekstova u medijima vezuje se za Duška Tošić i Noru Milosavljević jer je ovaj par privukao pažnju otkako se saznalo da su zajedno. Njih dvoje su, kako saznajemo započeli zajednički život, a svoju vezu grade na čvrstim temeljima međusobnog poštovanja i razumevanja.

Zadovoljna žena

1/5 Vidi galeriju Nora Milosavljević osvojila Tošića Foto: Privatna arhiva



Prema navodima bliskih izvora, njih dvoje su poslednjih šest meseci zajedno, a u prethodnom periodu doneli su odluku da više vremena provode zajedno, organizujući svakodnevicu na način koji im omogućava da budu jedno drugom najveća podrška. Oni koji ih poznaju tvrde da se odlično slažu, da dele slične poglede na život i da su uspeli da pronađu mir i ravnotežu uprkos brojnim obavezama i interesovanju javnosti.

Posebna energija

- Njihova veza zasniva se na iskrenosti i poverenju. Uživaju u zajedničkim trenucima i ne opterecuju se komentarima sa strane. Najvažnije im je da su srećni i da grade odnos koji ih ispunjava. Neko vreme žive zajendo, putuju zajedno i na javnim mestima ih možete videti zajedno-priča naš izvor dobro upućen u njihovu intimu.

Njihovi prijatelji ističu da između njih vlada posebna energija i da se međusobno dopunjuju na najbolji mogući način. Dok je Duško poznat po odlučnosti i smirenosti, Nora, prema recima onih koji je poznaju, unosi vedrinu, optimizam i pozitivnu atmosferu u svaki prostor u kojem se pojavi. Zajedno, kažu, čine skladan par koji uspešno balansira privatne i poslovne obaveze.

Posebno je zanimljivo to što su, uprkos velikom interesovanju javnosti, uspeli da sačuvaju značajan deo svoje intime. Umesto da odgovaraju na brojne spekulacije, odlučili su da se fokusiraju na ono što im je najvažnije njihov odnos. Takav pristup, smatraju poznavaoci prilika, pokazuje zrelost i želju da ljubav grade daleko od nepotrebnih tenzija.

- Kod njih nema potrebe za velikim dokazivanjima. Dovoljno je videti način na koji komuniciraju i kako se ophode jedno prema drugom. Tu su kada je potrebno, pružaju podršku i raduju se medusobnim uspesima. Umesto da dozvole spoljnim okolnostima da utiču na njih, odlučili su da ostanu usmereni jedno na drugo i na vrednosti koje dele. Oboje svesni da život u javnosti nosi određenu težinu, ali veruju kako se svaki izazov može prevazići kada postoji iskrena emocija i spremnost na kompromis. Zbog toga se trude da sve važne odluke donose zajedno i da u svakom trenutku budu oslonac jedno drugom- tvrdi naš sagovornik.

Osvajač

1/4 Vidi galeriju Duško Tošić slab na dame Foto: Milos Tesic/ATAImages, Privatna Arhiva, Damir Dervišagić, Printscreen/Instagram



Dok interesovanje javnosti ne jenjava, oni, kako se navodi, ostaju fokusirani na zajednicku buducnost, negujuci odnos u kojem su poverenje i bliskost na prvom mestu. Upravo zato mnogi veruju da ce njihova prica nastaviti da privlaci pažnju, ne zbog senzacionalizma, vec zbog slike dvoje ljudi koji su pronašli oslonac jedno u drugom i koji uspešno odolevaju svim pritiscima koje život pred njih postavlja.

I Duško i Nora su u poslednjem razgovoru zta Kurir poručili da se neće više oglašavati za medije.

- Razumem interesovanje medija, ali neke granice moraju da se poštuju. Kad ste me već pozvali, želela bih da razjasnimo jednu važnu stvar. Nikad nisam bila ničiji fan. Jedno je poštovati nečiji život i rad, a sasvim drugo izmišljati da vodim nečije stranice. Činjenica koju ću vam sada reći jeste da sam u periodu kada se pominje da sam navodno bila administrator stranica nekih pevačica studirala u Budimpešti i imala mnogo važnijeg posla. Ne želim da se bavim neistinitim pričama, ali smatram da je važno da se zna istina - istakla je.

Više nego jasna

Na kraju razgovora nismo mogli da zaobiđemo pitanje koje najviše zanima javnost - kako funkcioniše njena veza s Duškom Tošićem. Nora nije želela da otkriva mnogo detalja, ali njen odgovor je bio više nego jasan.

- Srećna sam i zaljubljena u Duška - rekla je uz osmeh.