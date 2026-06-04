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Zasijalo je dijamantsko prstenje i narukvice na ruci devojke Bake Praseta, Milene Stamenković. Popularni par se na svom Instagram nalogu pohvalio ozbiljnom kupovinom u Monaku.

Oni su podelili kadrove svoje luksuzne kupovine na prestižnoj destinaciji. Još ranije su istakli da su za vreme svog boravka u Monaku obišli najpoznatije svetske modne kuće i juvelirnice, a sada su pokazali javno šta su sve pazarili.

Milena dugo priželjkivala prsten

- Dugo sam želela ovaj prsten, godinama sam ga samo slikala na aerodromu jer je bio u izlogu. Ovako izgleda prsten, on je od žutog zlata i dijamanata - rekla je Milena pokazavši nakit.

Prsten koji nosi na ruci je komad skupocenog brenda, a vredi čak 14.000 evra.

Evo kako izgleda:

Foto: Printscreen

Ali tu nije bio kraj. Njihova kupovina se nastavila u sledećoj juvelirnici koja, takođe, drži jake cene.

- Sledeća radnja u koju smo otišli je Kartijer i tu sam poželela prsten i narukvicu i to sam i dobila. Isto je žuto zlato i ima četiri dijamanta - ispričala je Milena.

Narukvica iz ove kolekcije košta oko 11.000 evra, dok prsten iznosi 2.400 evra.

Foto: Printscreen

Torba i novčanik 2.000 evra

Dobru sumu novca su izdvojili i u luksuznom butiku gde su pazarili torbicu i novčanik u vrednosti od 2.000 evra.

Ni tu nije bio kraj trošenju. Baka Prase i njegova devojka posetili su i butik "Louis Vuitton", gde su kupili torbicu i novčanik, za koji su izdvojili oko 2.000 evra.

- Ja sam uzeo košulju u Luj Vitonu, skroz neprimetan print, recite koliko je dobra - rekao je Baka Prase svojim pratiocima.

1/5 Vidi galeriju Baka Prase voli da obmanjuje javnost Foto: Printscreen/Youtube/Telekom Srbija, Instagram, Kurir/Ljilja Stanišić, Prinnscreen/Youtube

Samo za nakit koji je Milena dobila izdvojeno preko 30.000 evra, pa se čini da par tokom ovog putovanja nije žalio novac na ovom prestižnom putovanju.

Milena ponovo ide pod nož

Baka Prase je otkrio u svom prenosu uživo kako njegova devojka planira da ode na remont silikona.

Iako je grudi uradila pre godinu dana, Milena je spremna da ponovo ode pod nož i ugradi još veće silikone.

- Upravo smo postigli dogovor. Ja nisam platio ove dude i osećam se kao da ne polažem pravo na njih i nisu moje, a ja sam odgovoran za ovu mladu damu, dogovorili smo se da ja finansiram veće dude - rekao je jutjuber.

1/5 Vidi galeriju Baka Prase pravi priču Foto: Prinnscreen/Youtube, Printsceen/Instagram

Na to se uključila i zgodna Milena koja je iznela svoj predlog.