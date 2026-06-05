ŽIKA TODOROVIĆ NA DOMAĆEM TERENU! Glumac u opuštenoj šetnji Vračarom, evo šta su mu dobacili sugrađani
Dok je Vračar uživao u još jednom mirnom danu, prolaznici su imali priliku da sretnu jedno dobro poznato lice domaće glumačke scene. Srđan Žika Todorović prošetao je krajem u kojem živi, bez žurbe i bez velike pompe, baš kao svaki komšija koji je izašao da udahne malo svežeg vazduha.
Dobar komšija
Poznati glumac privukao je pažnju prolaznika, ali je ostao veran svom prepoznatljivom, opuštenom stilu. U ležernom izdanju, šetao je ulicama jednog od najpopularnijih beogradskih kvartova, povremeno zastajući da pozdravi poznanike i komšije.
Vračar je odavno poznat kao omiljeno mesto brojnih javnih ličnosti, ali stanovnici ovog dela grada navikli su da poznata imena viđaju u sasvim svakodnevnim situacijama u šetnji, na kafi ili u kupovini. Upravo zato susret sa Žikom nije izazvao veliku gužvu, već tek poneki osmeh i radoznali pogled.
Ozbiljan umetnik
Mnogi će reći da je upravo ta neposrednost razlog zbog kojeg je glumac godinama jedan od omiljenih među publikom. I dok ga gledamo na malim i velikim ekranima u raznim ulogama, na vračarskim ulicama on je jednostavno komšija koji uživa u svom kraju. Na kraju, pokazalo se da za zanimljivu gradsku priču nije uvek potreban crveni tepih. Ponekad je dovoljna obična šetnja krajem i susret sa glumačkom legendom na njenom domaćem terenu.