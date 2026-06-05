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Dok je Vračar uživao u još jednom mirnom danu, prolaznici su imali priliku da sretnu jedno dobro poznato lice domaće glumačke scene. Srđan Žika Todorović prošetao je krajem u kojem živi, bez žurbe i bez velike pompe, baš kao svaki komšija koji je izašao da udahne malo svežeg vazduha.

Dobar komšija

1/2 Vidi galeriju Srđan Žika Todorović voli da se šeta sam Foto: Kurir

Poznati glumac privukao je pažnju prolaznika, ali je ostao veran svom prepoznatljivom, opuštenom stilu. U ležernom izdanju, šetao je ulicama jednog od najpopularnijih beogradskih kvartova, povremeno zastajući da pozdravi poznanike i komšije.

Vračar je odavno poznat kao omiljeno mesto brojnih javnih ličnosti, ali stanovnici ovog dela grada navikli su da poznata imena viđaju u sasvim svakodnevnim situacijama u šetnji, na kafi ili u kupovini. Upravo zato susret sa Žikom nije izazvao veliku gužvu, već tek poneki osmeh i radoznali pogled.

Ozbiljan umetnik

1/5 Vidi galeriju Žika Todorović kao sav normalan svet Foto: Printscreen/Youtube, Printscreen YouTube, Kurir

Mnogi će reći da je upravo ta neposrednost razlog zbog kojeg je glumac godinama jedan od omiljenih među publikom. I dok ga gledamo na malim i velikim ekranima u raznim ulogama, na vračarskim ulicama on je jednostavno komšija koji uživa u svom kraju. Na kraju, pokazalo se da za zanimljivu gradsku priču nije uvek potreban crveni tepih. Ponekad je dovoljna obična šetnja krajem i susret sa glumačkom legendom na njenom domaćem terenu.