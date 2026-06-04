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Sejda Bešlić, voljena supruga pokojnog pevača Halida Bešlića, preminula je pre tri dana. Sejda je izubila borbu sa dugom i teškom bolešću, samo sedam meseci nakon što je izgubila muža.

1/4 Vidi galeriju Sejda Bešlić, supruga Halida Bešlića, preminula je nakon duže bolesti. Foto: Printscreen, Printscreen/Youtube

Ekipa Kurira nalazi se u Sarajevu gde se odvija dženaza pokojne Sejde.

Neutešni sin

Halid i Sejda za sobom ostavili svog sina Dina koji se i javno oprostio od majke emotivnim rečima.

Foto: Kurir

- Moja majko, ostadoh ti ja sam. Volim vas puno - pisalo je u njegovoj objavi nakon gubitka majke.

Da teško podnosi ovaj bolni gubitak, svedoče i video zapisi sa lica mesta. Rodbina, prijatelji i unuci pokojnog para, okupili su se kako bi Sejdu ispratili na večni počinak. Vidno tužnom Dinu su bliski ljudi prilazili kako bi pružili podršku u najtežim trenucima, a naš reporter je to i zabeležio.

00:09 Sejdina dženaza 2 Izvor: Kurir

Okupio se veliki broj ljudi

Veliki broj ljudi okupio se kako bi se poslednji put oprostili od supruge pokojnog Halida. Jasno je koliko je bila voljena i cenjena među prijateljima i porodicom.

00:21 Sejdina dženaza 1 Izvor: Kurir

Šta je dženaza?

Za neupućene, dženaza je islamski verski obred na kome se vrši sahrana jedne osobe. Sastoji se od takozvanog "dženaza-namaza" (zajedničke molitve) i samog ukopa.

Počeo čin ukopa

U tišini, uz molitvu bliskih ljudi, počeo je san čin ukopa, gde se okupio veliki broj ljudi kako bi odali počast Sejdi, supruzi pokojnog Halida.

00:13 Sahrana Sejde Bešlić Izvor: Kurir

Ponovo pored svog Halida

Sejda Bešlić je sahranjena pored sovg voljenog supruga Halida. Na licu mesta smo uspeli da primetimo poklone koji su ostavljeni kao počast pokojnom pevaču.

00:18 Sejda sahranjena pored Halida Izvor: Kurir

Osim cveća, tu je bila i lepa poruka koja objašnjava kolika je on veličina bio za života.

- Hvala ti što si nam pokazao kako biti dobar čovek - pisalo je na kamenoj ploči postavljenoj do groba.

Ljubav trajala pola veka

Ljubav pokojnog para trajala je gotovo pola veka. Živeli su u skladnom braku decenijama, a koliko je Halid voleo i cenio svoju suprugu pokazuje i to da je u poslednjim danima svog života njoj posvetio pesmu koja je izašla dok je vodio bitku sa opakom bolešću.

1/10 Vidi galeriju Halid Bešlić je srce posvetio supruzi kojoj je otpevao zadnju pesmu u životu i karijeri Foto: Pritnscreen/Youtube, Print Creen Youtube

- Još si mlada, kao nekad, Sejdo, još te volim, kao prvog dana - glase stihovi pesme koju je pevač tada uputio voljenoj.

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