SEJDA SAHRANJENA PORED SVOG HALIDA Ljubav im je trajala pola veka - Prijatelji i porodica ih čuvaju od zaborava (foto, video)
Sejda Bešlić, voljena supruga pokojnog pevača Halida Bešlića, preminula je pre tri dana. Sejda je izubila borbu sa dugom i teškom bolešću, samo sedam meseci nakon što je izgubila muža.
Ekipa Kurira nalazi se u Sarajevu gde se odvija dženaza pokojne Sejde.
Neutešni sin
Halid i Sejda za sobom ostavili svog sina Dina koji se i javno oprostio od majke emotivnim rečima.
- Moja majko, ostadoh ti ja sam. Volim vas puno - pisalo je u njegovoj objavi nakon gubitka majke.
Da teško podnosi ovaj bolni gubitak, svedoče i video zapisi sa lica mesta. Rodbina, prijatelji i unuci pokojnog para, okupili su se kako bi Sejdu ispratili na večni počinak. Vidno tužnom Dinu su bliski ljudi prilazili kako bi pružili podršku u najtežim trenucima, a naš reporter je to i zabeležio.
Okupio se veliki broj ljudi
Veliki broj ljudi okupio se kako bi se poslednji put oprostili od supruge pokojnog Halida. Jasno je koliko je bila voljena i cenjena među prijateljima i porodicom.
Šta je dženaza?
Za neupućene, dženaza je islamski verski obred na kome se vrši sahrana jedne osobe. Sastoji se od takozvanog "dženaza-namaza" (zajedničke molitve) i samog ukopa.
Počeo čin ukopa
U tišini, uz molitvu bliskih ljudi, počeo je san čin ukopa, gde se okupio veliki broj ljudi kako bi odali počast Sejdi, supruzi pokojnog Halida.
Ponovo pored svog Halida
Sejda Bešlić je sahranjena pored sovg voljenog supruga Halida. Na licu mesta smo uspeli da primetimo poklone koji su ostavljeni kao počast pokojnom pevaču.
Osim cveća, tu je bila i lepa poruka koja objašnjava kolika je on veličina bio za života.
- Hvala ti što si nam pokazao kako biti dobar čovek - pisalo je na kamenoj ploči postavljenoj do groba.
Ljubav trajala pola veka
Ljubav pokojnog para trajala je gotovo pola veka. Živeli su u skladnom braku decenijama, a koliko je Halid voleo i cenio svoju suprugu pokazuje i to da je u poslednjim danima svog života njoj posvetio pesmu koja je izašla dok je vodio bitku sa opakom bolešću.
- Još si mlada, kao nekad, Sejdo, još te volim, kao prvog dana - glase stihovi pesme koju je pevač tada uputio voljenoj.
BONUS video: