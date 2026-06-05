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Zahvaljujući velikom uspehu i bogatoj karijeri, naš pevač Ljuba Aličić uspeo je da stvori pravi mali raj za sebe i svoju porodicu.

On tu živi sa svojom suprugom Željanom i njihova dva sina. Trećem nasledniku, Dejanu, kog je Ljuba dobio u prvom braku, sagradio je kuću u drugom delu grada.

1/7 Vidi galeriju Ljuba Aličić vlasnik je možda i jedne od najskupljih vila na estradi koju je izgradio u Šapcu, u koju je uložio oko pola miliona evra, o čemu je prvi pisao Kurir. Foto: Printscreen/Paparazzo lov

Kako je Kurir prvi pisao, Ljuba je za svoju kuću u Šapcu izdvojio oko pola miliona evra.

Unutrašnjost kuće je sva od pozlate, a umetničke slike krase njihove zidove okrečene u zlatnu i crvenu boju. Za ovu vilu se neretko govori i da je jedna od najluksuznijih kuća poznatih na našim prostorima, a svakako i najskuplja u Šapcu.

"Ne bih imao ništa da nije bilo nje"

Ljuba je jednom prilikom za "Premijeru Vikend Specijal" istakao koliko mu znači podrška supruge.

Ona je moja najveća životna ljubav, imamo dva sina. Lepo se slažemo. Moju Željanu sam uzeo iz škole i ne bi imao ništa da nije bilo nje, znate kako kažu, kuća je na ženi. Imao sam srećnu, vrednu ženu - iskren je bio pevač.

Evo kako izgleda njihov dom:

1/11 Vidi galeriju LJUBA IMA KUĆU OD POLA MILIONA €, U NJOJ SVE OD SAMOG ZLATA! U dnevnoj sobi sve BLJEŠTI, umetničke slike, antikviteti, porcelan Foto: Printscreen

"Nije bilo lako, ali sve smo izdržali"

Pevačeva supruga je govorila o teškom periodu iza njih, ali je su zbog snage ljubavi, uspeli su da opstanu.

- Nije bilo lako ispočetka, znate ljubomora, mladost, ali smo sve izdržali, 40 godina smo zajedno. Ljuba je idealna muž, otac. Nema nesuglasica među nama - iskrena je bila Željana.

Evo zašto je sve u zlatnoj boji

Ljuba nije protivrečio želji svoje supruge.

1/5 Vidi galeriju Ljuba Aličić Foto: Marko Karović

- Ja sam sve ovo sredila, zato je u zlatnoj bolji - objasnila je ona, a tom prilikom, par je otkrio da im je nameštaj stigao iz Egipta, dok su porculan donosili iz Amerike.

Komšije o Ljubi

- Fin je on čovek, ja ne mogu ništa loše da kažem. Uvek se javi, popriča kad se vidimo. Kakav je prema kolegama, to me ne zanima, ovde se ponaša normalno kao i svi drugi. U ovoj kući on živi godinama s porodicom, mislim da ju je on i sagradio. Najlepša je u ovom kraju. Dosta pevača je ovde u centru živelo, Hasanova kuća je udaljena kilometar odavde, na šetalištu. Ali od svih njih samo Ljuba nikad nije hteo da napusti Šabac, vezan je za ovaj grad - rekao nam je Aličićev komšija jednom prilikom, koji nije želeo da se fotografije i da mu se ime pominje u novinama.

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