ŽIVELA U STAROJ KUĆI NA KRAJU SELA Naša pevačica ima luks stan u Beogradu, a dom gde je odrasla pretvorila u velelepno imanje: Moja kućica... (FOTO)
Na jugu naše zemlje nalazi se mesto Donji Bunibrod o kom pevačica Milica Pavlović godinama sa ponosom govori.
Naime, ona je u tom mestu odrasla, a detinjstvo je porvela sa bakom i dekom. To je nekada bila mala, skromna kuća, a nalazi se na samom kraju sela.
Ovako je nekad to izgledalo:
Pevačica je uvek bila otvorena i ponosna na svoje poreklo, a za dom u kom je odrasla, izuzetno je vezana.
Usledila velika promena
Kuća Milice Pavlović danas izgleda sasvim drugačije. Umesto skromne kuće, sada je to luksuzno imanje, a pevačica se nije štedela, pa je sve sredila po svojoj volji i ukusu.
"Moja mala kućica na kraju sela"
- Moja kapijica, moja mala kućica na kraju sela. Svuda pođi kući dođi - isticala je Milica na svom Instagram nalogu.
Zbog, sada već luksuznog zdanja, mnogi su komentarisali ovaj njen poduhvat, jer je promena očigledna. Kako se piše i priča, pojedini su se našalili na račun figura lavova koje je postavila na svom imanju.
Međutim, Milica je na to imala spreman odgovor. Ona se snimila uz postojeći audio zapis sa sledećim rečima, pa to podelila na svom TikTok nalogu.
- Smiri se, malo se smiri. Znači, smiri se i budi malo više kul - rečeno je u videu koji je postavila.
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