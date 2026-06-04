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Na jugu naše zemlje nalazi se mesto Donji Bunibrod o kom pevačica Milica Pavlović godinama sa ponosom govori.

Naime, ona je u tom mestu odrasla, a detinjstvo je porvela sa bakom i dekom. To je nekada bila mala, skromna kuća, a nalazi se na samom kraju sela.

Ovako je nekad to izgledalo:

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Foto: Printscreen

Pevačica je uvek bila otvorena i ponosna na svoje poreklo, a za dom u kom je odrasla, izuzetno je vezana.

Usledila velika promena

Kuća Milice Pavlović danas izgleda sasvim drugačije. Umesto skromne kuće, sada je to luksuzno imanje, a pevačica se nije štedela, pa je sve sredila po svojoj volji i ukusu.

Milica Pavlović Foto: Printscreen Instagram

"Moja mala kućica na kraju sela"

- Moja kapijica, moja mala kućica na kraju sela. Svuda pođi kući dođi - isticala je Milica na svom Instagram nalogu.

Zbog, sada već luksuznog zdanja, mnogi su komentarisali ovaj njen poduhvat, jer je promena očigledna. Kako se piše i priča, pojedini su se našalili na račun figura lavova koje je postavila na svom imanju.

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Foto: Printscreen

Međutim, Milica je na to imala spreman odgovor. Ona se snimila uz postojeći audio zapis sa sledećim rečima, pa to podelila na svom TikTok nalogu.

- Smiri se, malo se smiri. Znači, smiri se i budi malo više kul - rečeno je u videu koji je postavila.

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BONUS video:

58:48
31.05.2026. STARS SPECIJAL S02 EP 34 Izvor: Kurir TV