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Milena Kačavenda, koja je domaćoj javnosti postala poznata kao kuma Ane Ćurčić, bivše žene Zvezdana Slavnića, bils je udata za Srđana Kačavendu.

Milena je pre dve godine, pred Pinkovim kamerama, otkrila da je bila u braku sa navodnim članom voždovačkog klana, 27 godina.

Rijaliti učesnica je u rijalitiju otkrila pojedine detalje iz njihovog odnosa: "Sa Srđanom sam živela, on je moj prvi muškarac i za njega sam se udala. Ja sam ono što ja jesam i sa njim sam bila individualac. Jedina sam u Beogradu smela. On jednom u godinu i po on uzme da popije i svi me zovu, kuku lele, ja dođem i kažem: "P**ko kući" i on ide kući", rekla je Milena.

Njen bivši suprug je dovođen u vezu sa voždovačkim klanom, a Srđan je takođe i jedan od preživelih aktera iz čuvenog dokumentarca "Vidimo se u čitulji".

1/5 Vidi galeriju Milena Kačavenda napustila Elitu Foto: Petar Aleksić

Apelacioni sud u Beogradu je u trećem stepenu pravosnažno osudio na godinu dana zatvora Srđana Kačavendu, a V.K. na osam meseci zatvora, jer su 2005. godine oteli A. A. i pokušali da mu iznude novac, jer se navodno udvarao Kačavendinoj supruzi.

Mediji su svojevremeno preneli da je oteti A.A. Kačavendin venčani kum, a Srđan je pokušao da iznudi 400.000 evra.

"Bila je to ljubav na prvi pogled"

Milena je i sama pričala o svom braku i istakla kako se završio.

"Supruga sam upoznala devedestih godina, bila je to ljubav na prvi pogled. On je jedan od žestokih momaka usko povezivan sa Voždovačkim klanom, s tim što ja na tu temu imam da kažem samo da to neko prezime iz mladosti pratiće ga i dan danas kao što prati i mene, nakon kraha 27-godišnjeg braka. Imali smo jedan sjajan brak i divan odnos sa puno ljubavi, oformili svoju porodicu i došlo je do kraha braka, razišli smo se kao prijatelji, izrodili dvoje divne dece i u principu do kraha braka je došlo zbog ja mislim, toga što sam ja nekako se prezasitila tog života, a ti ljudi se ne odriču lako svog načina života, da ne kažem da sam ga prevazišla", rekla je ona svojevremeno.

"Ne bih joj ni čitulju poslao"

1/6 Vidi galeriju Milena Kačavenda Foto: Printskrin/Instagram, Printscreen Instagram

Podsetimo, Milena je povodom 50. rođendana, prošle godine u Eliti, dobila navodnu čestitku od Srđana, što ju je pred kamerama dovelo do suza. Tim povodom se tad oglasila Ana Ćurčić i iznela šokantnu tvrdnju.

- Ovim putem želim da kažem, u Srđanovo ime, da je to laž i da poručim da je sve to namešteno i podmetnuto, a da Srđan o tome nije imao pojma. Kada smo ga mi, prijatelji, obavestili o tome, on je odgovorio da joj ne bi dao ni čitulju. Ne nasedajte na nameštene priče - rekla je Ana.

Afera sa Janjušem

Podsetimo, za medije se nedavno oglasio Janjušev blizak prijatelj koji je otkrio kako su on i Kačavenda obnovili kontakt i otkrio detalje njihovog odnosa:

1/4 Vidi galeriju Marko Janjušević Janjuš Foto: Printscreen YouTube

- Sve je istina, Janjuš nam je sve otkrio. Ona je njega jurila, viđali su se i u jednom momentu mu je priznala da se zaljubila, te se on nakon toga distancirao, jer nije hteo vezu sa njim. - zaočeo je Janjušev drug pa je dodao:

- Kačvenda se njemu javila i zamolila ga da se vide kako bi mu se izvinila za sve sukobe koje su imali, te su krenuli da se viđaju, izlaze zajedno i nakon toga je pao s*ks. Dok je Janjuš bio u Parizu sa ćerkom, ona mu je stalno pisala ma 24h iz Crne Gore, međutim kada je shvatio koliko je sati, on je to prekinuo. - rekao nam je Janjušev drug.