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Odnos između Viktora Gagića i Mine Vrbaški izazvao je burne reakcije javnosti i bivših učesnika rijalitija "Elita 9". Nakon što je Sunčica Bajić oštro osudila Viktorovo ponašanje u jednoj emisiji, oglasila se i Minina majka, Ivana Vrbaški, čija je kratka izjava jasno potvrdila kakvo zapravo mišljenje ima o potencijalnom zetu.

Tokom gostovanja u emisiji ''Pitao bih za druga'', nekadašnja učesnica "Elite 9" Sunčica Bajić bez dlake na jeziku prokomentarisala je odnos Viktora i Mine. Ona tvrdi da je Gagić izmanipulisao Vrbaški, te da se svim silama trudi da svojim ponašanjem podseća na njenog bivšeg partnera, Mensura Ajdarpašića.

1/5 Vidi galeriju Haos u rijalitiju Elita dostigao je vrhunac kada je Viktor Gagić odlučio da zauvek prekine odnos sa Minom Vrbaški. Foto: Pink

Njena izjava o Viktorovom karakteru i postupcima bila je izuzetno oštra:

- On želi da bude poput Mensura. Nije on taj kapacitet. Mensur je neko ko je znao da iskaže svoj stav, jasno i glasno. Šta i koga je imao pored sebe, pa mu je Mina blam? Ona je jedna dobra duša, a muškarci ove godine u rijalitiju su i više nego neiskreni. On je jedan perfidan, mali gad. Ne znam zašto još malo nije bio uz Minu. On je pasivno-agresivna osoba. Njoj je potreban jači muškarac. Nije ispoštovao Minu na pravi način.

Ovako je Mina nekad izgledala:

1/39 Vidi galeriju Sve transformacije Mine Vrbaški od prvog medijskog pojavljivanja sve do danas Foto: Printskrin Youtube, Printscreen, Printscreen/ Instagram

Majčin sud: Ivana Vrbaški saglasna sa kritikama

1/6 Vidi galeriju Ivana Vrbaški Foto: Damir Dervišagić, Ana Paunković, Printscreen

Kako bi proverili da li porodica Mine Vrbaški deli ovo oštro mišljenje o Viktoru Gagiću, novinari portala Pink.rs stupili su u kontakt sa njenom majkom, Ivanom Vrbaški. Iako je pokušala da zvuči uzdržano, Ivana je jasno stavila do znanja na čijoj je strani.

- Kao i do sada ja ostajem suzdržana od komentara. Uostalom, Sunčica je sve objasnila u emisiji kao i Viktor Zeljko.