SVI BRUJALI O TOME DA SU NIKOLIJA I RELJA ZAVRŠILI SVOJU VEZU, A OVO JE ISTINA! Evo šta par radi kada nema kamera
Već nedeljama domaći mediji i društvene mreže gore od nagađanja da u braku jednog od najpopularnijih estradnih parova, Nikolije Jovanović i Relje Popovića, ozbiljno škripi.
Spekulacije o navodnom razvodu i razlazu punile su portale, dok su fanovi uveliko analizirali svaki njihov korak, tražeći skrivene poruke u objavama na Instagramu i nedostatku zajedničkih fotografija.
Čaršijska nagađanja su išla toliko daleko da se uveliko pričalo o definitivnom kraju ove višegodišnje ljubavi, međutim, kako to obično biva sa estradnim usijanim glavama, istina je potpuno drugačija.
Poznati par uslikan je u opuštenoj popodnevnoj šetnji prestonicom, čime su zvanično stavili tačku na sve spekulacije o krahu braka. Daleko od svetla pozornice, scenskog glamura i pritiska javnosti, Nikolija i Relja su uživali u sunčanom danu, ponašajući se kao i svaki drugi zaljubljeni par. Oboje su bili u potpuno ležernim, sportskim autfitima sa naočarima za sunce, očigledno pokušavajući da prođu neprimećeno i da sakriju svoj privatni život od radoznalih pogleda prolaznika.
Viđeni na koncertu kod Vesne
Ono što je svima na licu mesta odmah zapalo za oko jeste činjenica da su se sve vreme držali za ruke, šetali s osmehom na licu i razgovarali u očigledno sjajnom raspoloženju, čime su u startu demantovali bilo kakve navode o distanci ili netrpeljivosti. Par je delovao izuzetno usklađeno i srećno, a Relja je u nekoliko navrata nežno zagrlio svoju suprugu, pokazujući da među njima nema ni traga od bračne drame o kojoj se danima naširoko raspredalo. Par se poslednji put zajedno u javnosti pojavio tokom prvog koncerta Vesne Zmijanac 14. maja.
Podsećanja radi, Nikolija i Relja važe za jedan od najstabilnijih i najatraktivnijih parova na našoj javnoj sceni, a njihova ljubav uspešno traje već više od deset godina, tokom kojih su dobili dve ćerke, Reu i Hanu. Svoju privatnost su oduvek čuvali ljubomorno za sebe i retko kada su u medijima komentarisali tračeve, pa su i ovoga puta izabrali najbolji mogući način da ućutkaju dežurne dušebrižnike. Umesto zvaničnih saopštenja i javnih rasprava, njih dvoje su čistom emocijom na ulicama Beograda pokazali da je njihova ljubav jača od svih izmišljenih priča.
kurir / srbijadanas
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