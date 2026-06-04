Slušaj vest

Već nedeljama domaći mediji i društvene mreže gore od nagađanja da u braku jednog od najpopularnijih estradnih parova, Nikolije Jovanović i Relje Popovića, ozbiljno škripi.

Spekulacije o navodnom razvodu i razlazu punile su portale, dok su fanovi uveliko analizirali svaki njihov korak, tražeći skrivene poruke u objavama na Instagramu i nedostatku zajedničkih fotografija.

Čaršijska nagađanja su išla toliko daleko da se uveliko pričalo o definitivnom kraju ove višegodišnje ljubavi, međutim, kako to obično biva sa estradnim usijanim glavama, istina je potpuno drugačija.

Poznati par uslikan je u opuštenoj popodnevnoj šetnji prestonicom, čime su zvanično stavili tačku na sve spekulacije o krahu braka. Daleko od svetla pozornice, scenskog glamura i pritiska javnosti, Nikolija i Relja su uživali u sunčanom danu, ponašajući se kao i svaki drugi zaljubljeni par. Oboje su bili u potpuno ležernim, sportskim autfitima sa naočarima za sunce, očigledno pokušavajući da prođu neprimećeno i da sakriju svoj privatni život od radoznalih pogleda prolaznika.

1/5 Vidi galeriju Relja i Nikolija Foto: Damir Dervišagić

Viđeni na koncertu kod Vesne

Ono što je svima na licu mesta odmah zapalo za oko jeste činjenica da su se sve vreme držali za ruke, šetali s osmehom na licu i razgovarali u očigledno sjajnom raspoloženju, čime su u startu demantovali bilo kakve navode o distanci ili netrpeljivosti. Par je delovao izuzetno usklađeno i srećno, a Relja je u nekoliko navrata nežno zagrlio svoju suprugu, pokazujući da među njima nema ni traga od bračne drame o kojoj se danima naširoko raspredalo. Par se poslednji put zajedno u javnosti pojavio tokom prvog koncerta Vesne Zmijanac 14. maja.

Podsećanja radi, Nikolija i Relja važe za jedan od najstabilnijih i najatraktivnijih parova na našoj javnoj sceni, a njihova ljubav uspešno traje već više od deset godina, tokom kojih su dobili dve ćerke, Reu i Hanu. Svoju privatnost su oduvek čuvali ljubomorno za sebe i retko kada su u medijima komentarisali tračeve, pa su i ovoga puta izabrali najbolji mogući način da ućutkaju dežurne dušebrižnike. Umesto zvaničnih saopštenja i javnih rasprava, njih dvoje su čistom emocijom na ulicama Beograda pokazali da je njihova ljubav jača od svih izmišljenih priča.

kurir / srbijadanas

Pogledajte dodatni snimak: