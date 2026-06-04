Slušaj vest

Popularna voditeljka Bojana Lazić odlučila je da napravi predah od svakodnevnih obaveza i otputuje na egzotičnu destinaciju, gde uživa u sunčanim danima i zasluženom odmoru. Ipak, jedna noć sa putovanja pretvorila se u pravu malu avanturu koju će dugo pamtiti.

Naime, dok je sa prijateljicom spavala u hotelskoj sobi, oko četiri sata ujutru probudio ih je neočekivani posetilac. Mala maca uspela je da se ušunja unutra i izazove pravu pometnju, zbog čega su se obe pošteno iznenadile.

Popularna voditeljka Bojana Lazić spakovala je kofere i pobegla iz Beograda kako bi maksimalno uživala u toplim danima na jednoj egzotičnoj destinaciji Foto: Printscreen, Antonio Ahel/ATAImages, Petar Aleksić

„Mačikica nam je ušla u sobu dok smo spavale i prestravile smo se u četiri ujutru“, napisala je Bojana uz fotografiju koju je podelila sa pratiocima.

Bojana Lazić otkrila gde je radila

Podsetimo, voditeljka je nedavno otvoreno govorila o teškom periodu.

Bojana Lazić Foto: ATA images

- Mnogi ne znaju da sam u jednom trenutku radila za tri medijske kuće. Hvala tim ljudima koji su imali razumevanja za sve što mi se dešavalo. Moj razvod nije bio lak, a ni troškovi koji su usledili posle toga. Godinama sam ulagala u prijateljstva koja su se pokazala kao dobra ulaganja. Danas vodim privatne programe, zarađujem i putem društvenih mreža. Kao klinka sam radila u solarijumu, dok sam bila u braku,radila sam u restoranu kuvanih jela. Mnoge poznate ličnosti su dolazile da se hrane kod mene - istakla je Lazićeva kojoj je prijateljstvo sa voditeljom Ognjenom Amidžićem posebno značilo.

Ne propustiteStarsZORICA BRUNCLIK PREKINULA EMISIJU I OBRATILA SE VODITELJKI! Predala joj poklon od ovog muškarca (FOTO)
Pinkove zvezde
StarsHAOS U ŠIMANOVCIMA! Desingerica poručio Bojani da ide kod psihijatra, voditeljka uzvratila: Nije vredan pomena! BUKTI RAT
Bojana Lazić Desingerica
StarsHAOS U PINKOVIM ZVEZDAMA! Zaratili Desingerica i Bojana Lazić: Voditeljka mu nikad žešće odbrusila, a onda se umešala i Karleuša
desingerica, jelena karleuša i bojana lazić.jpg
StarsNAKON STANA STIGLA BESNA MAŠINA! Bojana Lazić dala skoro 100.000 evra, voditeljka Pinka živi u čistom luksuzu
WhatsApp Image 2026-01-26 at 13.58.26 (1).jpeg

20:41
STARS EP 599 30.05.2026. Izvor: kurir tv

Voditeljka Pinka Bojana Lazić otvoreno je govorila