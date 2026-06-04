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Ena i Peja uživaju u vezi

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Ena Čolić (33) danas ispraća sina na malu maturu. Enin naslednik završio je Osnovnu školu.

Ena, je za sina napravila iznenađenje, okupila porodicu i naručila mu tortu na dva sprata.

Takođe dečak je pročitao čestitke koje su mu najbliži napisali.

Na slavlju je bio i sin Zlate Petrović, Jovan.

Ena Čolić slavi sinu rođendan Foto: Printscreen

Maturant je obukao odelo, a za svoju pratilju je, kao pravi džentlmen, kupio cveće.

Na jednoj od slika može se videti i Peja koji je zagrlio taštu, Eninu majku.

Ena o preseljenju u Zlatin stan: "Neću u Mirijevo"

Pevačica Zlata Petrović htela je da ustupi svoj stan na Mirijevu sinu Jovanu Pejiću Peji i njegovoj devojci Eni Čolić, međutim, do toga neće doći.

Ena je nedavno otkrila zbog čega se neće preseliti tamo, a pričala je i o Mikiju Dudiću.

1/5 Vidi galeriju Peja i Ena Čolić uživaju na moru Foto: Printscreen

- Nismo nešto zagrizli za Mirijevo, malo je fleks - rekla je Ena Čolić.

- Ne bih toliko da idem preko mosta u drugi deo grada - dodala je ona za "Pink".

Jovan Pejić Peja istakao je, inače, da je njegova majka i ranije želela da im ustupi stan, ali da im lokacija u Mirijevu trenutno ne odgovara zbog obaveza Eninog sina.

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