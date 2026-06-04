"VENČANJE JE KOŠTALO PREKO 200.000 €, SAMO RUŽE JE PLATILA 15.000 €" Pevačica i biznismen imali jednu od najskupljih svadbi, a danas ljubi duplo mlađeg
Popularna pevačica Dara Bubamara iza sebe ima brak sa biznismenom Milanom Kesićem sa kojim ima sina Konstantina. Ona je isticala da je sa njim ostala u odličnim odnosila nakon razvoda, a sada se prisetila i same svadbe i otkrila koliko je ona koštala.
Dara je poznala kao osoba koja ne voli da štedi novac, a to je i potvrdila kada je za svadbu dala 200.000 evra.
- Sećam se da sam ruže platila 15.000 evra, samo dekoraciju od nekih ruža. Imala sam dve venčanice, ali obe sam dobila od svekrve, nažalost pokojne. Divni su bili Milanovi roditelji - rekla je pevačica gostujući na televiziji "Hajp" i dodala:
- Ja sam kupovala rasvete, određivala kakav zvuk mora da bude. To je bilo preko 200.000 evra, ali nije mi žao, voleli smo se.
"Nikada nismo imali svađe"
Podsetimo, Dara je nedavno istakla da ona i Milan funkcionišu bolje od mnogih parova.
- Ja nisam ni trebala da se razvodim, iskreno. Nikada nismo imali nikakve svađe, samo smo se energetski udaljili i jednostavno nisam htela više da budem u toj vezi. Ja sam takva, falilo mi je energije – rekla je ona u emisiji „Zvezde Granda Specijal“ i dodala:
- Toliko smo dobri ostali da bolje živimo nego ljudi od 99 odsto brakova. Ako mi je nešto potrebno, on je tu. Jako je lepo biti u dobrim odnosima.
Dara o novom dečku: "Prvo smo se družili"
- Upoznali smo se na Mikonosu, spontano. Krenulo je zezanje, priča... Prvo smo se družili, izlazili mene je oduševljavalo koliko je on zabavan dečko, kako lepo priča. Kad je on otišao u Dubaji da živi viđali smo se na relaciji Dubai - Novi Sad. Iako je od početka postojala strast i privlačnost, meni je neverovatno koliko smo mi kliknuli kao osobe. On nije samo moj momak, već životni partner na koga mogu da se oslonim - ispričala je Dara Bubamara u emisiji "Pretres".
Ona kaže, da se razlika u godinama za sada ne vidi, a iako priznaje da je dosta mlađi Dara ne želi da kaže koliko njen dečko ima godina.
- Mlađi je dosta od mene, ne drastično. Neću da kažem koliko, ima malo više od 26 - kaže Dara kroz smeh.