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Popularna pevačica Dara Bubamara iza sebe ima brak sa biznismenom Milanom Kesićem sa kojim ima sina Konstantina. Ona je isticala da je sa njim ostala u odličnim odnosila nakon razvoda, a sada se prisetila i same svadbe i otkrila koliko je ona koštala.

Dara je poznala kao osoba koja ne voli da štedi novac, a to je i potvrdila kada je za svadbu dala 200.000 evra.

- Sećam se da sam ruže platila 15.000 evra, samo dekoraciju od nekih ruža. Imala sam dve venčanice, ali obe sam dobila od svekrve, nažalost pokojne. Divni su bili Milanovi roditelji - rekla je pevačica gostujući na televiziji "Hajp" i dodala:

- Ja sam kupovala rasvete, određivala kakav zvuk mora da bude. To je bilo preko 200.000 evra, ali nije mi žao, voleli smo se.

"Nikada nismo imali svađe"

1/8 Vidi galeriju Milan Kesić Foto: Dragana Udovičić, Nemanja Nikolić, Damir Dervisagic/Kurir, Dragana Udovičić

Podsetimo, Dara je nedavno istakla da ona i Milan funkcionišu bolje od mnogih parova.

- Ja nisam ni trebala da se razvodim, iskreno. Nikada nismo imali nikakve svađe, samo smo se energetski udaljili i jednostavno nisam htela više da budem u toj vezi. Ja sam takva, falilo mi je energije – rekla je ona u emisiji „Zvezde Granda Specijal“ i dodala:

- Toliko smo dobri ostali da bolje živimo nego ljudi od 99 odsto brakova. Ako mi je nešto potrebno, on je tu. Jako je lepo biti u dobrim odnosima.

Dara o novom dečku: "Prvo smo se družili"

1/7 Vidi galeriju Dara Bubamara i dečko Foto: Paparaco Lov

- Upoznali smo se na Mikonosu, spontano. Krenulo je zezanje, priča... Prvo smo se družili, izlazili mene je oduševljavalo koliko je on zabavan dečko, kako lepo priča. Kad je on otišao u Dubaji da živi viđali smo se na relaciji Dubai - Novi Sad. Iako je od početka postojala strast i privlačnost, meni je neverovatno koliko smo mi kliknuli kao osobe. On nije samo moj momak, već životni partner na koga mogu da se oslonim - ispričala je Dara Bubamara u emisiji "Pretres".

Ona kaže, da se razlika u godinama za sada ne vidi, a iako priznaje da je dosta mlađi Dara ne želi da kaže koliko njen dečko ima godina.

- Mlađi je dosta od mene, ne drastično. Neću da kažem koliko, ima malo više od 26 - kaže Dara kroz smeh.