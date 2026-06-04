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Harmonikaš Borko Radivojević prisetio se jednog nastupa koji je odlučio da odbije, uprkos atraktivnoj ponudi.

Godinama unazad važi za muzičara koji je svirao na najvećim veseljima, uz najpoznatije pevače i pred publikom širom sveta. Ipak, jednu "tezgu" nije prihvatio - jer je trebalo da se održi na jahti.

- Odbio sam nastup u Dubaiju jer je trebalo da bude na jahti. U prvom trenutku sam prihvatio, ali kada su mi rekli o čemu se radi, rekao sam: "Ne, na jahtu ne smem." Ubeđivali su me da nije ništa strašno, ali sam kasnije čuo da se kolege koje su nastupile umesto nas uopšte nisu dobro provele. Ispostavilo se da su posledice bile baš loše - ispričao je on, koji je ovih dana loše.

Progovorio o incidentu

1/5 Vidi galeriju Borko Radivojević živi za muziku Foto: Kurir, Nemanja Nikolić

Radivojević se osvrnuo i na nedavni incident kada je na jednom veselju gost ugrizao pevača Radišu Trajkovića Đanija.

- Bio sam na metar od njega kada se to dogodilo. Zajedno smo nastupali te večeri. To nije bio čin svađe ili rasprave - Đani i taj čovek se dugo poznaju. Njemu je iskreno žao zbog svega. Takve stvari ponekad se dese bez loše namere, ali mogu da prerastu u nešto ozbiljno. U ovom slučaju, radilo se o mladežu, pa je moglo da ima ozbiljne posledice. Ipak, nikakva zla namera nije postojala - objasnio je harmonikaš.

Otkrio je i koliki je najveći bakšiš koji je dobio tokom karijere.

- Mislim da je to bilo u Berlinu. Za jedno kolo koje je trajalo oko pola sata dobili smo bakšiš veći od 30.000 evra. Takav je običaj - dok traje kolo, ljudi prilaze i daju novac, čime ga produžavaju. To možda zvuči kao ogroman bakšiš, ali u pitanju je bila velika svadba, sa mnogo gostiju. Kada svako od njih da po 100 ili 200 evra, cifra brzo poraste - rekao je Radivojević.

kurir / blic

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