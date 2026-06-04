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Emotivna balada "Prodane duše", nova pesma folk zvezde Dragana Kojića Kebe, za kratko vreme osvojila je srca publike i potvrdila da istinske emocije i dalje pronalaze put do slušalaca.

Poznati pevač ovim singlom najavljuje svoj 17. studijski album, koji će tokom leta ugledati svetlost dana, dok ga istovremeno očekuju i dva velika solistička koncerta, 3. jula u Nišu i 12. septembra u Beogradu.

Njegova nova pesma "Prodane duše" donosi snažnu emociju, iskrenu priču i prepoznatljiv interpretatorski pečat koji je publika zavolela još na samom početku njegove karijere.

Foto: Privatna Arhiva

Posebnu pažnju privukao je i spot za ovu numeru, u kojem se pojavljuju njegove kolege iz žirija popularnog muzičkog takmičenja "Zvezde Granda", dajući dodatnu težinu i simboliku projektu koji je već naišao na odlične reakcije publike.

Keba ne krije zadovoljstvo prijemom koji je pesma doživela među slušaocima, ističući da je upravo emocija ono što ga je vodilo tokom rada na novom projektu.

- "Prodane duše" je numera koja nosi posebnu energiju i emociju. Verujem da publika uvek prepozna iskrenost, a reakcije koje dobijam potvrđuju mi da smo napravili nešto što će trajati. Pesma mora da dotakne dušu da bi ostala među ljudima - istakao nam je Kojić.

Nova balada samo je uvod u ono što pevač priprema za naredni period. Tokom leta publika će imati priliku da čuje i ostale numere sa njegovog 17. studijskog albuma, na kojem je radio sa velikom pažnjom, nastojeći da spoji prepoznatljiv zvuk sa novim muzičkim idejama.

- Svaki album je nova stranica života i karijere. Trudim se da u svakoj pesmi ostavim deo sebe, a ovaj album je nastajao iz srca. Jedva čekam da ga publika čuje u celini.

Foto: Privatna Arhiva

Paralelno sa izlaskom albuma, Keba se intenzivno priprema i za dva velika koncerta koja će obeležiti njegovu koncertnu godinu. Prvi susret sa publikom zakazan je za 3. jul na "Letnjoj pozornici" u Nišu, pod nazivom "Sve na pesmu i veselje", dok će kruna svega uslediti 12. septembra na stadionu "Tašmajdan" u Beogradu.

Koncert simboličnog naziva "Sad i ko zna kad" mnogi već sada nazivaju događajem karijere, a pevač priznaje da mu upravo taj nastup predstavlja poseban izazov i emociju.

- Svaki koncert nosi svoju čar, ali "Tašmajdan" ima posebnu težinu. Želim da to bude veče za pamćenje, puno pesme, emocija i uspomena koje smo zajedno stvarali tokom svih ovih godina. Naziv "Sad i ko zna kad" najbolje opisuje trenutak u kojem se nalazim, da uživamo zajedno sada, svim srcem i bez zadrške.

Sudeći po reakcijama publike na pesmu "Prodane duše", pred Draganom je leto ispunjeno muzikom, velikim očekivanjima i susretima sa publikom koja ga verno prati decenijama. Nova balada već je pronašla put do slušalaca, a predstojeći album i veliki koncerti mogli bi da budu još jedna potvrda da se iskrena emocija u muzici nikada ne prodaje, ona ostaje i traje.

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