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Razvod estradnog para Marka Gačića i Goge Gačić veoma je propraćen, a novi detalji ne prestaju da šokiraju javnost. Pevač je Gogu prevario i o tome javno pričao, a nedavno je njihovu zajedničku decu poveo na otkrivanje pola bebe koju čeka sa novom devojkom iako je sa Gogom i dalje zvanično u braku.

Dragica Zlatić oplela

Ovu situaciju je prokomentarisala i pevačica Dragica Zlatić koja za kolegu nije imala puno reči hvale.

1/7 Vidi galeriju Pevačica Dragica Zlatić došla je danas na veselje kolege Uroša Živkovića Foto: Nemanja Nikolić

- Jako je ružno to što je uradio. Mislim da prvo treba da se raščiste stare stvari, pa tek onda da se krene dalje. Nemam ništa protiv toga da neko prekine odnos ukoliko mu ne odgovara, ali njegove izjave… Nije baš bilo tako kao što on priča. I Goga nam je rekla da situacija nije bila onakva kakvom je predstavlja i da među njima nije bilo nikakvih problema, a on je u tom periodu već bio sa tom devojkom. To mi je baš bez veze. Moram da priznam da me je razočarao. Na Goginoj sam strani - rekla je Dragica i dodala:

– Ne znam da li ga je sramota, ali neke stvari je trebalo drugačije da uradi. Da je sve odradio kako treba i na regularan način, ne bi imao razlog da se krije – zaključila je Dragica za "Hajp".

Deca su bila na otkrivanju pola

Podsetimo, Goga je otkrila da su deca bila prisutna kada je Marko otkrivao pol bebe sa novom izabranicom.

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- Sinčić je kod tate, deca su juče bila na dešavanju kada je bilo otkrivanje pola bebe. Ja decu ne branim, kao što sam i rekla. Mala je tu sa mnom, a sin je poželeo da ostane sa tatom. Da li će se njih dvojica večeras pojaviti u nekom trenutku ne znam. Mislim da je on trebao prvi da bude tu, to mu je rođena sestra. Ove teme nisu lake, ni jednostavne ni normalne.

- Nije mi teško, ovo je moj ponos, anđeo i život. Prvi nalet je bio jako težak, sada je lakše. Ljubav mi ne fali, nije mi to primarno- rekla Goga za Blic pokazujući na ćerku. Na pitanje da li misli da će joj se poljuljati odnos sa Markovom porodicom jednog dana kada nađe novog partnera kaže:

- Moj odnos sa Markovom porodicom nikada ne može da se poljulja i promeni. Mi sada imamo oboje svoj život i logičan sled je da se to dogodi.