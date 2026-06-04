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Bivši rijaliti učesnik Marko Osmakčić javno je pružio podršku Staniji Dobrojević, koja trenutno boravi u rijalitiju Eliti 9. Na svom Instagram profilu podelio je njenu fotografiju sa imanja i uputio joj emotivnu poruku punu ohrabrenja.

Osmakčić je istakao da veruje u njenu snagu i istrajnost, naglasivši da je Stanija kroz život već prolazila kroz mnogo teže izazove. Dodao je i da ga rijaliti više ne privlači, ali da bi zbog nje bez razmišljanja ponovo kročio pred kamere kako bi joj pružio podršku i stao u njenu odbranu.

1/8 Vidi galeriju Bivši rijaliti učesnik Marko Osmakčić javno je uputio reči podrške Staniji Dobrojević Foto: Prinstcreen, Printscreen/Instagram

„Draga moja Stanija, šaljem ti ogromnu snagu i podršku da izdržiš do samog kraja, jer znam koliko si jaka. Već si pokazala da možeš da se izboriš i sa mnogo težim situacijama. Iako mi povratak u rijaliti nikada nije bio u planu, zbog tebe bih bez razmišljanja ušao ponovo i bio uz tebe u svakom trenutku. Malo je ljudi koji su ostali toliko dobri, iskreni i neiskvareni kao što si ti“, poručio je Osmakčić.

Prevara o kojoj je brujao region

Podsetimo, Franjo Osmakčić, Markov otac napravio je prevaru o kojoj je tada čitav region pričao. Kako su rijaliti učesnici mogli da napuste rijalitiji jedino ukoliko se diskvalifikuju ili imaju smrtni slučaj u porodici, on je tada lažirao sopstvenu smrt.

1/7 Vidi galeriju Viktorija Mitrović Foto: Printscreen RED tv, Printscreen, Printscreen/Instagram

On je po svaku cenu želeo da njegov sin napusti rijaliti i prekine vezu sa Viktorijom, koja je u tom trenutku bila trudna. Podsetimo, Marko nije želeo da postane otac, a tokom njihove veze više puta je insistirao da tadašnja devojka prekine trudnoću, što je izazvalo burne reakcije javnosti. Zbog toga je Franjo tada produkciji dostavio svoju falsifikovanu umrlicu, a kada je otišao na sahranu oca, Marko se više nije vratio u rijaliti.