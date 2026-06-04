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Pevačica Anabela Atijas nakon turbulentnog razvoda od Gagija Đoganija sreću je pronašla pored biznismena Andreja Atijasa, za kog se i udala. Ipak, ni njihov brak nije uspeo da odoli izazovima, pa su se nakon rođenja ćerke razveli 2019. godine.

Anabela je tada otvoreno govorila o razlozima kraha braka, ističući da ljubav između njih nikada nije prestala, ali da nije mogla da se izbori sa Andrejevim problemima sa alkoholom. Iako su nakon razvoda svojoj ljubavi pružili još jednu šansu i obnovili odnos, bračne zavete više nisu želeli da obnavljaju.

"Nikada nismo varali jedno drugo"

1/6 Vidi galeriju Anabela sa mužem Andrejom Atijasom Foto: Nemanja Nikolić

U emisiji „Šok tok“ pevačica je iskreno govorila o jednom od najtežih perioda kroz koji su zajedno prošli.

Blanki je imala tada pet godina. On je bio u mračnom periodu, mnogo je bio loše i naravno gledajući njega takvog, ja sam puno patila, nisam mogla da gledam više to samouništenje i više nisam znala kako da mu pomognem - pričala je Anabela u "Šok toku" i dodala:

- Moj odlazak je bila najbolja odluka da se on probudi. I hvala mu na tome. I tad je pokazao koliko je ta ljubav jaka. Nas dvoje nismo imali toliki problem, koliko sam ja imala problem sa tim što on ima problem i što mora da radi na sebi. Nas dvoje nikada nismo varali jedno drugo. Nikada nije bilo treće osobe. To je jako kratko trajalo. Onog dana kada se on prijavio na lečenje, tražio od mene da mu budem podrška, tu je došlo do zbližavanja. I hvala Bogu on je zdrav, nikad bolje. On se tad probudio i poželeo da bude dobro. - zaključila je pevačica.

"Pio sam pivo kao sokić"

1/9 Vidi galeriju Anabela i Andrej Atijas Foto: Nemanja Nikolić

Podsetimo, Andrej je početkom 2020. godine pričao o svom poroku i tada je istakao da je zbog agresivnog ponašanja kada popije, tražio stručnu pomoć.

- Uvek sam voleo da popijem pivo, nikada nisam pio neku žestinu. Navika, prešlo je u naviku. Gde god bih izašao popio bih pivo, kao sokić je postalo, počelo je da mi smeta i hteo sam da odem, da se izlečim, to je posle povlačilo i druge stvari - rekao je Andrej Atijas tada.

- Imao sam težu narav, težak sam, puno pričam, ne zaustavljam se, čak sam i agresivan. Popio sam malo više, malo sam preterao. Anabela ja počela da viče na mene, pokušao sam da je ućutkam i desilo se to što se desilo. Nije bila tuča, ali sam prešao tu meru da je prešlo sa verbalnog na fizičko. Bila je policija, niko nije nastradao.. Posle toga sam odlučio da idem na lečenje - kazao je Andrej tom prilikom.