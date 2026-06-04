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Svastika Veljka Ražnatovića, Nataša Rodić, zapalila je društvene mreže najnovijim objavama na kojima uživa u društvu misterioznog muškarca.

Dok su razmenjivali nežnosti u luksuznom ambijentu, svima je odmah zapao za oko detalj na ruci njenog izabranika koji svedoči o ozbiljnom staležu.

Atraktivna Nataša Rodić zapalila je društvene mreže najnovijim objavama na kojima uživa u društvu misterioznog muškarca. Foto: Printscreen, Printscreen Instagram, Printscrean

Reč je o papreno skupocenom zlatnom satu marke "Rolex", koji predstavlja statusni simbol i vredi čitavo bogatstvo.

Pored skupocenog aksesoara na slikama, jača polovina popularne Rodićke opušteno uživa i u elitnim tompusima, dok se na ruci mogu videti i tetovaže.

Izgleda da je Nataša pronašla dečka koji je spreman da je tretira kao pravu kraljicu.

Puna kao brod

Inače, kako su mediji nedavno preneli, Nataša je kupila četiri garsonjere u blizini hrama Svetog Save. Inače, ona već dugo radi na kiosku gde prodaje burgere.

Nataša planira da izdaje stanove, s obzirom na to da su na izuzetnoj lokaciji.

Oduševila se kada je videla projekat. Imala je podršku i cele porodice - roditelja i sestara Bogdane i Bojane i nije časila časa kada ih je iskeširala.

Nataša Rodić  Foto: Printscreen/Instagram, Printscreen

Zgrada je moderno opremljena, pod video nadzorom i maksimalno zaštićena, što dodatno povećava njenu vrednost. Ma, super će se opariti od toga. Tržište nekretnina u Beogradu danas divlja, a cene kirija otišle su u nebesa. Pogotovo u tom delu grada, koji važi za jedan od najskupljih - rekao je ranije izvor.

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