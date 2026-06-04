NATAŠA RODIĆ NAŠLA OPASNOG BURŽUJA! Objavila fotku sa dečkom i svi gledaju u sat na njegovoj ruci...
Svastika Veljka Ražnatovića, Nataša Rodić, zapalila je društvene mreže najnovijim objavama na kojima uživa u društvu misterioznog muškarca.
Dok su razmenjivali nežnosti u luksuznom ambijentu, svima je odmah zapao za oko detalj na ruci njenog izabranika koji svedoči o ozbiljnom staležu.
Reč je o papreno skupocenom zlatnom satu marke "Rolex", koji predstavlja statusni simbol i vredi čitavo bogatstvo.
Pored skupocenog aksesoara na slikama, jača polovina popularne Rodićke opušteno uživa i u elitnim tompusima, dok se na ruci mogu videti i tetovaže.
Izgleda da je Nataša pronašla dečka koji je spreman da je tretira kao pravu kraljicu.
Puna kao brod
Inače, kako su mediji nedavno preneli, Nataša je kupila četiri garsonjere u blizini hrama Svetog Save. Inače, ona već dugo radi na kiosku gde prodaje burgere.
Nataša planira da izdaje stanove, s obzirom na to da su na izuzetnoj lokaciji.
Oduševila se kada je videla projekat. Imala je podršku i cele porodice - roditelja i sestara Bogdane i Bojane i nije časila časa kada ih je iskeširala.
Zgrada je moderno opremljena, pod video nadzorom i maksimalno zaštićena, što dodatno povećava njenu vrednost. Ma, super će se opariti od toga. Tržište nekretnina u Beogradu danas divlja, a cene kirija otišle su u nebesa. Pogotovo u tom delu grada, koji važi za jedan od najskupljih - rekao je ranije izvor.