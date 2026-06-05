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Pevačica Rada Manojlović otvoreno je govorila o problemima sa kojima se suočavala. Kako je jednom prilikom ispričala za domaće medije, psiholog joj je prepisao lekove od kojih je kasnije postala zavisna.

Foto: Pink Printscreen

Rada je istakla da želi javno da govori o tom iskustvu kako bi podigla svest o ovoj temi i ohrabrila ljude da na vreme potraže stručnu pomoć ukoliko se suočavaju sa sličnim problemima.

- Za početak da kažem da je to mnogo nezgodna stvar. Baš sam se bila navukla. Šest meseci nisam mogla da se skinem sa „ksanaksa“. Pričam ovo javno jer svako ko pomisli uzeću, pa ću da se skinem kada ocenim da ne treba više - vara se. Nije to tako lako- rekla nam je Rada tada iskreno i dodala:

- Bilo mi je veoma teško da se skinem sa tableta. Tablete bih preporučila samo u krajnjoj nuždi. Na primer ukoliko izgubite člana porodice pa baš morate da ih koristite kako biste ublažili bol. Mene kad nešto pogodi, ja to držim u sebi. Nikada ne prenosim na drugog svoju nervozu, već sve čuvam u sebi. Ne umem ni da se ispraznim kako treba. A to ne valja. Zato mi je psihijatar rekao da nađem neki izduvni ventil. Sada više ne idem kod psihijatra. Sada mi je sve super. Lekovi su delovali.

A na naše pitanje da li je nekada mešala alkohol i tablete za smirenje, Rada kaže:

- Nikada. To nemojte da radite ni u ludilu.

"Radila sam 18 sati za 80 evra"

1/4 Vidi galeriju Rada Manojlović u Amidži šou Foto: Pink Printscreen

Rada je priznala da njeni počeci nisu bili nimalo laki.

- Radila sam godinama po 12, pa i čak i po 18 sati! To su uglavnom bila svadbena veselja, pod šatorom. Malo sam zarađivala, ali ja sam bila zadovoljna. Dešavalo se da nakon celodnevnog pevanja, kada podelim novac sa muzičarima, meni ostane 80 evra! I sa tim treba živeti! Na tim veseljima sam naučila mnoge pesme, koje i danas rado pevam. Zato sada od muzičara tražim da znaju isto koliko i ja pesama, a to je preko 3.000. Ja nemam unapred pripremljen repertoar, već kada izađem pred publiku, odlučim šta ću da pevam. Ako neka pesma loše prolazi, odmah idem na sledeću - rekla nam je nedavno.