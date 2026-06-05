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Naslednica jednog od najmoćnijih ljudi u Srbiji, Filipa Ceptera, Ema Cepter, ponovo je privukla veliku pažnju na društvenim mrežama najnovijom fotografijom u kupaćem kostimu. Mlada naslednica pozirala je na suncu u pletenom dvodelnom modelu, ističući svoju vitku figuru i besprekoran stil.

Foto: Preent Screen

Ipak, pratiocima nije promakao jedan zanimljiv detalj, gornji deo kupaćeg kostima nosila je na nesvakidašnji način, odnosno u obrnutom položaju.

Reč je o popularnom svetskom trendu koji je poslednjih godina osvojio društvene mreže i modne influensere, jer na poseban način naglašava siluetu i daje upečatljiv izgled. Ema je i ovoga puta pokazala da prati aktuelne modne pravce i da zna kako da svojim izdanjima izazove brojne reakcije javnosti.

Zahvalna ocu

1/9 Vidi galeriju Ema Cepter Foto: Printscreen/Instagram

Usvojena naslednica biznismena Filipa Ceptera, Ema Cepter (25), diplomirala je nedavno na univerzitetu u Londonu.

Ema je završila psihologiju, a potom je pokazala kako je na njenom diplomiranju bio i njen otac, koji je imao razvučen osmeh od uha do uha.

- Hvala ti, tata, na tvojoj beskrajnoj podršci tokom obrazovanja, a i životu - pisala je Ema na mrežama.

Živi u Britaniji

1/12 Vidi galeriju Ema Cepter Foto: Printscreen/Instagram

Inače, Ema Cepter živi u Britaniji, a neretko ističe da je zahvalna porodici koja ju je usvojila.

Jednom prilikom se na Instagramu zahvalila roditeljima, pre svega ocu.

- Bilo bi ponižavajuće reći samo da sam ponosna na tebe. Zahvalna sam i uvek ću biti zahvalna za okruženje u kojem sam odrastala i što imam tako snažnu figuru oca da vodi, ne samo mene, već i ogroman broj ljudi u koje je verovao - napisala je ona između ostalog.