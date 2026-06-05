VRELI KADROVI NASLEDNICE CEPTERA! Obrnula bikini i istakla atribute, pratioci ne prestaju da komentarišu (FOTO)
Naslednica jednog od najmoćnijih ljudi u Srbiji, Filipa Ceptera, Ema Cepter, ponovo je privukla veliku pažnju na društvenim mrežama najnovijom fotografijom u kupaćem kostimu. Mlada naslednica pozirala je na suncu u pletenom dvodelnom modelu, ističući svoju vitku figuru i besprekoran stil.
Ipak, pratiocima nije promakao jedan zanimljiv detalj, gornji deo kupaćeg kostima nosila je na nesvakidašnji način, odnosno u obrnutom položaju.
Reč je o popularnom svetskom trendu koji je poslednjih godina osvojio društvene mreže i modne influensere, jer na poseban način naglašava siluetu i daje upečatljiv izgled. Ema je i ovoga puta pokazala da prati aktuelne modne pravce i da zna kako da svojim izdanjima izazove brojne reakcije javnosti.
Zahvalna ocu
Usvojena naslednica biznismena Filipa Ceptera, Ema Cepter (25), diplomirala je nedavno na univerzitetu u Londonu.
Ema je završila psihologiju, a potom je pokazala kako je na njenom diplomiranju bio i njen otac, koji je imao razvučen osmeh od uha do uha.
- Hvala ti, tata, na tvojoj beskrajnoj podršci tokom obrazovanja, a i životu - pisala je Ema na mrežama.
Živi u Britaniji
Inače, Ema Cepter živi u Britaniji, a neretko ističe da je zahvalna porodici koja ju je usvojila.
Jednom prilikom se na Instagramu zahvalila roditeljima, pre svega ocu.
- Bilo bi ponižavajuće reći samo da sam ponosna na tebe. Zahvalna sam i uvek ću biti zahvalna za okruženje u kojem sam odrastala i što imam tako snažnu figuru oca da vodi, ne samo mene, već i ogroman broj ljudi u koje je verovao - napisala je ona između ostalog.