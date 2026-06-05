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Pevač Đovani Bajramović, poznat po energičnim nastupima i izvođenju romske muzike, otvoreno je govorio o svom privatnom životu i iznenadio javnost pričom o svom sinu.

Foto: Printscreen YouTube

Naime, Đovani je otkrio da ima sedmoro dece, a posebno emotivan trenutak dogodio se kada je jednog od sinova ponovo sreo nakon čak 18 godina.

Kako je ispričao, do susreta je došlo sasvim neočekivano na jednom njegovom nastupu. Mladić po imenu Franko prišao mu je tokom večeri, a pevač je u prvi mah pomislio da želi samo zajedničku fotografiju, ne sluteći da će uslediti dirljiv susret koji će ga ostaviti bez reči.

- Jeste, to je bilu u Štutgardu na jednom veselju, ja pevam i slikaju se ovi Romi sa mnom, i sad on priđe meni i kaže: "Moram da te pitam nešto..."

- Mislio sam da on želi samo da se slika sa mnom, a ja mu kažem da sad pevam i da ne mogu, posle, ali vidim nešto, visok, vidim malo nešto. Kad on meni kaže: "Samo da ti kažem nešto, ja sam Franko, tvoj sin".

On ga je izveo iz sale, i otišli su sa porazgovaraju posle 18 godina, koliko je prošlo.

- Evo ježim se dok pričam. Ja ostavim mikrofon, a prekoputa je bio neki Mekdonalds, tu smo sedeli. Ja mu kažem: " Franko bre, pa ti si veliki dečko..." Nisam ga video 18 godina - otkrio je Đovani u Amidži šou.

Imena dece su hit

1/5 Vidi galeriju Đovani Bajramović Foto: Instagram, Printscreen

Još veće iznenađenje usledilo je kada je otkrio da ima šestoro dece sa šest različitih žena.

- Da, tačno je, šestoro dece sa šest žena. Zovu se Mercedes, Poršej, Lambo, Leonardo, Franko i moja ćerka Anđela.

Iako je obišao skoro ceo svet zbog nastupa, Đovani kaže da mu je baza u Srbiji, odakle kreće na brojne tezge i veselja širom Evrope.