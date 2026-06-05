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Marko Miljković i njegova supruga Luna Đogani započeli su obnovu porodičnog imanja porodice Miljković, a prvi korak u tom procesu bilo je rušenje dotrajalih objekata u dvorištu.

Foto: NEMANJA NIKOLIC/Kurir

Radovi su već uveliko u toku, a Marko je na svom Jutjub kanalu otkrio da mu je želja da sačuva porodičnu dedovinu i udahne novi život mestu koje generacijama ima poseban značaj za njegovu porodicu.

Govoreći o projektu, Marko nije krio emocije, ističući koliko mu znači imanje na kojem su odrastali njegovi preci. Kako je naveo, o obnovi se razmišljalo godinama, ali su se tek sada stvorili uslovi da plan konačno počne da se ostvaruje.

- Kuća na selu je naš novi projekat i meni je mnogo drago što idem da obnovim svoju dedovinu. Moj otac je živeo tamo i mnogo dugo mi nije dao da ulažem tamo, niti da bilo šta radim. Porodica Miljković potiče iz te kuće, tu je živeo moj čukundeda, moj pradeda se tu rodio, deda, kao i moj otac. Veliki je plac u pitanju, ima čak 24 ara. Bageri i kamioni već stižu, a jedan deo već rušimo – rekao je Marko.

Po dolasku na imanje pokazao je da su radovi već uveliko počeli. Građevinske mašine nalaze se na terenu, a pojedini objekti morali su da budu uklonjeni zbog lošeg stanja u kojem se nalaze.

Marko je objasnio da deo objekata više nije bezbedan za korišćenje i da je njihovo rušenje prvi korak ka kompletnoj obnovi imanja.

- Vidite, ovo je kuća kojoj treba renoviranje, a ova druga kuća koja nam je više služila kao neki pomoćni objekat potpuno se urušila i katastrofa je, nju rušimo - rekao je Miljković.

Veliki planovi

1/5 Vidi galeriju Renoviranje imanja Marka Miljkovića Foto: Preent Screen

Iako je tek na početku projekta, jasno je da Marko ima ozbiljne planove za porodično imanje. Plac od 24 ara pruža mnogo mogućnosti, a njegova želja je da sačuva ono što ima istorijsku vrednost, ali i da prostor prilagodi potrebama svoje porodice.

Mnogi pratioci na društvenim mrežama pohvalili su njegovu odluku da uloži vreme i sredstva u očuvanje porodične imovine, ističući da je takav potez danas sve ređi.