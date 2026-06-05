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Muzlčka zvezda Lepa Brena jedna je od najbogatijih na domaćoj javnoj sceni.

Njeno bogatstvo meri se u milionima evra. Poseduje veliki broj nekretnina, jahtu i ogroman vozni park.

Ona je zahvaljujući vanvremenskoj karijeri obezbedila sebi i sinovima pravo bogatstvo.

Vila Brene i Bobe na Bežanijskoj kosi vredi čak 2,5 miliona evra

Enterijer porodične rezidencije odiše elegancijom, uređen skupocenim nameštajem u zlatno-bež tonovima, sa brojnim dnevnim i spavaćim sobama.

Dvorište vile pravo je malo carstvo – dominira prostrani bazen na dva nivoa, okružen zelenilom, dok se u sklopu imanja nalazi i impozantna sala za proslave.

1/6 Vidi galeriju LEPA BRENA ŽIVI BOLJE NEGO ŠTO JE KRALJICA ELIZABETA! Provodi dane u vili sa bazenom i turskim kupatilom, a ima i KUĆU ZA POSLUGU Foto: Printscreen/Grand

Iako poseduju ogromnu kuću, pevačica i bivši teniser odlučili su da kupe stan sinu Viktoru stan od 140 kvadrata u Beogradu na vodi, za koji su izdvojili čak 700.000 evra, dok i stariji sin Stefan takođe ima sopstveni stan.

Crna Gora

Bračni par poseduje i stan u jednoj od najskupljih zgrada u Budvi. Muzička zvezda i njen suprug rado provode mesece na crnogorskom primorju, pa su, u želji za privatnošću i maksimalnim komforom, odlučili da investiraju u nekretninu na prestižnoj lokaciji.

Brena i Boba su kupili takozvani "kraljevski apartman", gde cena kvadrata dostiže vrtoglavih 4.000 evra. Ako se uzme u obzir da njihov stan ima najmanje 70 kvadrata, vrednost ove nekretnine ne pada ispod 280.000 evra.

1/5 Vidi galeriju Lepa Brena godinama u biznisu Foto: Kurir, Kurir Televizija

Majami i Monte Karlo

Boba i pevačica poseduju kuću u Majamiju. Nekretnina je vredna više od 900.000 evra, a ima preko 400 kvadrata i nalazi se na samoj obali mora.

To nije kraj liste, oni imaju i stan u Monte Karlu od 150 kvadrata, u kom se nalazi veliki dnevni boravak sa dve kuhinje, terasa, spavaća soba kao i tri sobe za goste.

1/5 Vidi galeriju Vila Lepe Brene u Majamiju Foto: Printscreen

Prema tržišnim cenama nekretnina, kvadrat u luksuznom delu gde Brena i Boba imaju stan kvadrat se kreće oko vrtoglavih 50.000 evra, pa bi po toj računici njihov stan vredi 7.500.000 evra.

Ovako je nekada izgledala Lepa Brena:

1/6 Vidi galeriju Lepa Brena i Slatki greh Foto: Printscreen/Youtube, Printscreen

Zlatibor i Novi Sad

Pored toga imaju i lokal na Zlatiboru, a pevačica je kupila zemljište od 80 ari na ulasku u Novi Sad, gde planira izgradnju luksuznog stambenog kompleksa. Vrednost te investicije procenjuje se na dva miliona evra.

Jahta

Pored svih nekretnina oni poseduju i jahtu na kojoj uživaju kad god su u prilici.

1/7 Vidi galeriju Ovako izgleda jahta Brene i Bobe Foto: Kurir, Amir Hamzagić/ATAImages

Cena jahte iznosi neverovatnih 6.000.000 evra, a na njoj provode većinu vremena kada su na crnogorskom ili hrvatskom primorju, gde je ona često i usidrena tokom zimskih dana.

Pevačica je sama otkrila da ima šest spavaćih soba, do sad nisu pokazivali kako izgleda ceo brod.