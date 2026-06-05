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Latifa Kujović Nafija bila je legenda crnogorske muzike, poznata po lepoti i raskošnom glasu. Da slava prođe i da život zna da se poigra sa ljudskom sudbinom pokazalo se na njenom primeru - pevala je Titu, prijatelj joj je bio Blažo Jovanović, zarađivala je velike pare i nije ih čuvala, da bi na kraju dovela sebe do toga da prodaje na ulici iznošenu garderobu.

Foto: Printskrin Youtube

Crnogorska pevačica rođena u Beranama imala je sudbinu kao iz nekog romana. Zvali su je Kraljica, ali nažalost, u poznijim godinama sudbina se grubo poigrala sa njom. Umrla je u siromaštvu, ali je za njom ostala muzička zaostavština za buduće generacije pevača narodne pesme, a i svih ostalih.

Latifa je decenijama bila osuđena na život u nemaštini u jednoj od memljivih soba prognaničkog naselja Rudeš, među ljudima oteranih sa svojih ognjišta, a umrla je boreći se do poslednjeg časa za koru hleba, prodajući na ulici staru, iznošenu garderobu. Bilo joj je teško i srce joj se cepalo jer od muzike koju je volela više od života nije mogla da živi pristoojnim životom.

"Da nisam bila pametna i nastupala preko beogradske 'Estrade', danas ne bih imala ni za hleb i vodu", pričala je svojevremeno popularna Nafija, šćućurena od hladnoće, jer zime na severu umeju da potraju skoro do maja.

Pevala je uglednim ljudima, među njima je bio i Tito

1/5 Vidi galeriju Latifa Kujović Nafija Foto: Youtube Screenshot, Printskrin Youtube

Važila je za vanserijsku lepoticu raskošnog glasa. A pevala je uglednim ljudima bivše Jugoslavije među njima i samom Titu.

"Pevala sam Titu i Žarku, Titovom sinu. Napravio je skandal. Došla policija i pokupila ga- govorila je Nafija i dodala da ju je muzikom pratio bezbroj puta Ismet Alajbegović Šerbo. A on nije svirao bilo kome.

Tokom dugogodišnje karijere stekla je prijateljstva sa mnogim političarima a među njima i sa nekadašnjim predsednikom Crne Gore Blažom Jovanovićem.

"Dok je majka bila živa, stizali su nam paketi i od Blaža Jovanovića", govorila je sa setom Nafija, nekadašnja zvezda koju su zvali Kraljica. Život je nije mazio pa su joj u ratu poginula oba brata.

"Još dva brata su mi umrla od ranjavanja, a sada treba na izbore da idem bosa. Vala, bosa neću ići", uz osmeh je pričala dostojanstveno kao i što je za života bila.

Put ka muzici je bio sasvim slučajan

1/4 Vidi galeriju Latifa Kujović Nafija Foto: Printskrin Youtube

Put ka muzici bio joj je iznenadan a počeo je u Sarajevu kada je srela čuvenu pevačicu Divnu Kostić.

"Ona me je povukla da pevam. Punih 30 godina sam pevala i živela po hotelima. Nema grada u bivšoj Jugi u kom nisam nastupala. Pevala sam i u Trstu, onu staru 'Sejdefu majka buđaše'. Kakvo je to bilo vreme, kakvi ljudi. Ovo je danas sve je... Kakva muzika, takva i država", rekla je Nafija.

Gde je publika bila najbolja jer pevala je u skoro svakom velikom gradu svojevremeno je rekla:

"Vojvođani su super. Samo gde nema Crnogoraca i Hercegovaca da se potuku", nastavila je kraljica melosa, sećajući se ljudi od Berana, preko Sarajeva, Pule, Prilepa, Beograda, Višegrada, sa kojima se družila decenijama.

Zarađivala je mnogo ali kako je sama govorila nije umela da štedi.

"Bilo je para, ali ih nisam čuvala", a onda se prisetila kako su je neki fini momci zamolili da im otpeva "Ah, meraka u večeri rane". Posle, dok se vraćala kući suze su joj tekle, jer ju je nostalgija za prošlošću stigla.

Latifa Kujović Nafija umrla je 2015. godine u Beranama, a sahranjena je na muslimanskom groblju na Jasikovcu.