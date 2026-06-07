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Plac Lepe Brene i Slobodana Bobe Živojinovića koji imaju u SAD okružen je skupim vilama, dok oni navodno poseduju sasvim prosečnu kuću u tipičnom američkom stilu.

Majami omiljeno mesto

- Brena tamo odlazi da se odmara, ali usput obavlja i sve kućne poslove, jer tamo nema poslugu i kuvare. Kad napusti Balkan, Brena je sasvim obična... Nije opterećena time što je u belom svetu mahom prepoznaju ljudi sa naših prostora - navodi izvor.

Prema rečima izvora, Živojinovići su odlučili da je prodaju iako im je Majami omiljeno mesto boravka. Na sajtu za prodaju nekretnina možemo videti da je procenjena na skoro 18 miliona dolara.

1/6 Vidi galeriju Lepa Brena Foto: bestofluxuryrealty.com/Miami MLS

Kuće je na samom okeanu kako bi iz jahti mogli da uđu u svoj dom. Čak i dobrim matematičarima bilo bi teško da izbroje sve prostorije koje se nalaze u zdanju ovog para jer kuća ima više stotina kvadrata i skoro iz svake prostorije možete ući u onu susednu, a najbolje od svega je što iz većine puca pogleda na okean.

Ogromna vila

Brenina i Bobina kuća poseduje šest spavaćih soba, sedam kupatila, dve kuhinje za one koje vole da spremaju, a za one koji više vole da partijaju tu je bar pod vedrim nebom do kojeg se možete popeti liftom. S obzirom na to već godinama u medijima završavaju sva slavlja Živojinovića iz Beograda, verujemo da i pevačica i sportista uživaju kako u kuhinji, tako i u delu za provod gde se može napraviti jedna dobra mrsna pravoslavna svadba, sudeći po broju stolica, ležaljki i šankovima.

Travnjak na krovu i prostrani bazen samo su delić luksuza, ali se čini da je ipak vrednost kuće u poziciji koja je na samom okeanu.

1/13 Vidi galeriju Boba otvorio dušu. Foto: Nemanja Nikolić

Boba opremio kuću

- Boba je sam opremao čitavu kuću, naravno ne fizički već vizijom. Naručivao je nameštaj iz Italije, ali on u tome uživa. Za godinu dana je više 15 puta išao u Majami zbog raznih stvari, ali je na kraju sve ispalo kako je želeo. I on i Brena vole da grade, ali je ipak udaljenost od 10.000 kilometara mnogo za svakoga.

Iako važi za jugonostalgičarku, Lepa Brena kaže da više ni sama ne zna gde joj je dom jer živi u automobilima i avionima.

- Mene često pogrešno citiraju, ja sam jugonostalgična jer sam tu formirana kao ličnost. Išli smo svuda sa ličnom kartom i u Trst da se doteramo, kupimo farmerke i patike. Jugoslavija je bila Balkanska unija, protopi Evropske unije. Pesmu „Jugoslovenka“ ne forsiram ja, publika je traži jer oseća pripadnost tom periodu – govorila je jednom prilikom Brena koja nema mesto stalnog stanovanja.

1/6 Vidi galeriju Lepa Brena Foto: Printscreen/Instagram

- Volim da dođem u Srbiju zato što moja deca vole da budu tu, a gde su oni, tu mi je dom. Nažalost, nigde ne mogu da ostanem dugo, iako odem u Monte Karlo ja tamo ostanem 15 do 20 dana. U principu najviše volim da boravim u Majamiju, ali meni ni posao ne da mira. Ako ćemo iskreno, najviše boravim u automobilu, hotelu i avionu. Meni kuća ne treba, više mi treba veliki kamper na dva sprata da ima spavaće sobe da povedem frizera, šminkera, masera i dve-tri drugarice, rekla je Brena nedavno.

"Boba i ja smo kompatibilni"

- Osećam se svetski jer mogu da odem bilo gde na svetu bez ičije dozvole i nigde mi nije zabranjeno da radim i uživam. Važno je da imate i partnera u svemu tome. Sami znate koliko danas ima ljudi na planeti i bez obzira što se drže za ruke, slikaju na Instagramu kako je njena glava na njegovom ramenu i imaju osmeh, energija među njima pokazuje da li se vole i poštuju. Boba i ja smo kompatibilni bez obzira što se ne držimo za ručice i ne ljubimo tako u javnosti.

Kurir.rs/Blic