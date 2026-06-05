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Pevačica Nataša Bekvalac godinama gradi uspešnu karijeru, a u svoje projekte ulaže ozbiljnu količinu novca. Ona se nedavno javno žalila na finansijski krah, ali zvanični podaci o tome pokazuju da je ipak ozbiljno prihodovala.

Nataša godinama posluje kao direktorka firme "Aurora Arts", čija je i vlasnica. Agencija za privredne registre je nedavno objavila zvanične podatke za prošlu godinu, a brojke su iznenađujuće.

1/7 Vidi galeriju Nataša Bekvalac Foto: Kurir

35 miliona dolara je prihod naše pevačice za 2025. prema navedenoj agenciji. S druge strane, rashodi su u iznosu od 14 miliona. Kada se oduzme porez i ostale dažbine, kompanija ima čist neto dobitak od 18,5 miliona dinara odnosno oko 160.000 evra.

O finansijskim problemima

Podaci iznad zbunjuju javnost budući da je naša pevačica nedavno javno govorila o finansijskim poteškoćama, istakavši da je, kako kaže, sve gore.

- Promenilo se na gore, kada su finansijski problemi u pitanju. Sve je gore. Ko zna da li ću u zatvoru završiti. Nadam se da neću u ludnici završiti, to mi je mnogo važnije - objasnila je ona za Hajp.

"Nisam to mislila o sebi..."

Inače, Nataša se skoro pojavila na jednom događaju i govorila pred okupljenim medijima, među kojima je bila i ekipa Kurira. Ona se tada prisetila perioda života kada sebe nije prihvatila potpuno, ali je imala veliku podršku sestre Kristine koja joj je tada uputila nežne reči.

1/4 Vidi galeriju Nataša Bekvalac i Kristina Bekvalac Foto: Kurir

- U prirodi svakog čoveka je da se predstavljamo boljima nego što jesmo. To se, uglavnom, dešava kada ne prihvatite sebe potpuno. Nakon jedne emisije kad ja nisam bila ja, već sam se pravila nešto, Kristina me je povukla sa strane i rekla: "Ti ne shvataš koliko si genijalna takva kakva jesi, koliko si duhovita..."Ja nisam to mislila o sebi. To mi je značilo i tad sam počela da se ponašam pred kamerama onako kakva sam zaista. Od tad postoji slika u javnosti o meni koja uopšte nije slika, već je realnost - iskreno priznaje Nataša.

O medijskim pritiscima

Priznaje da je teško biti žena danas, a onda se prisetila svojih teških momenata i otvoreno o tome govorila, dok je svima koji se bore sa problemima uputila najlepše reči podrške.

1/5 Vidi galeriju Nataša Bekvalac Foto: Nemanja Nikolić

- Ja o tome pričam godinama. Biti žena u ovo vreme nosi razne pritiske. Hoću da pozovem na jedan panel gde ću komentarisati sve na ovu temu, sa još dve sjajne žene, gde ćemo pričati o svim temama koje nas, žene, stežu, pritiskaju i čine da se osećamo ne tako dobro u svom telu, pogotovo kad su u pitanju javne ličnosti. Često smo surovi. Svedoci smo osuđivanja, kako se komentarišu ljudi koji su deo javnog života. Treba biti jak i imati podršku da ne pošiziš. Ja sam često bila na granici, ali sam nekako oko sebe uvek imala moćan krug žena. To je moja sreća. Uvek su me držale ili slale kod drugih žena koje su mi pomagale da ostanem stabilna i funkcionalna, iako me je nekad samo odluka delila da ne poludim - kaže Nataša, pa objašnjava da bi svi trebalo da budu nežniji jedni prema drugima.

Pogledajte šta je govorila ranije: