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2SOMA se nedavno pojavio na javnoj sceni, a od tog trenutka ne prestaje da puni klubove i da se za njegov nastup traži karta više.

Nakon niza izdanja koja su privukla pažnju publike i donela mu sve veću vidljivost na domaćoj sceni, 2SOMA nastavlja da gradi prepoznatljiv identitet kroz novi projekat koji već izaziva reakcije.

Posebnu pažnju privukli su kadrovi koji odišu suvim luksuzom, atraktivna estetika i produkcija velikog formata, ali i komentari publike koji poslednjih dana povezuju imena sa javne scene; a među njima se u spekulacijama sve češće pominju Teodora Popovska, Relja Torino i 2SOMA.

2SOMA Foto: Oneya

Da li je reč o skrivenim porukama, pažljivo osmišljenoj promociji ili nečemu što će tek dobiti epilog, za sada niko nema potvrdu, ali komentari ne prestaju.

Dok internet bruji, izvođač nastavlja promociju novog izdanja koje već sada izaziva brojne reakcije i pokreće rasprave među publikom.

Dodatno interesovanje izazvale su i nezvanične informacije koje kruže mrežama da je u realizaciju projekta navodno uloženo više od 80.000 evra, što je otvorilo priču o ambiciji, produkciji i potezu koji očigledno nije prošao nezapaženo.

Dok jedni tvrde da je sve deo ozbiljne marketinške igre, drugi analiziraju svaki detalj u potrazi za odgovorima.

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BONUS video:

58:48
31.05.2026. STARS SPECIJAL S02 EP 34 Izvor: Kurir TV