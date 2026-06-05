POSLE RASKIDA SA KRISTIJANOM, OKRENULA NOVI LIST: Kristina Spalević pokreće privatni biznis, nikad nije bila srećnija: Nakon godinu dana... Evo o čemu je reč
Nekadašnja učesnica rijalitija, Kristina Spalević, nakon što je stavila tačku na ljubav sa Kristijanom Golubovićem, rešila je da okrene novi list i pozabavi se privatnim biznisom.
Kristina nije krila ove vesti, pa je sa praticima na društvenoj mreži Instagram podelila da ona i njeni roditelji pokreću privatni posao. Njihov bizsnis će se baviti prodajom domaćih kuvanih jela.
Kristina je svoje pratioce podsetila da su se tim poslom bavili i ranije, pa otkrila svoje oduševljenje zbog ponovnog pokretanja.
- Ljudi, jedva sam čekala da podelim ovu informaciju sa vama i u skorije vreme nisam bila srećnija. Nalazimo se na mestu gde je ranije bila naša radnja, odnosno prodaja kuvanih jela. Mislim da već i vrapci na grani znaju kako moja mama kuva - oglasila se ona, pa napisala sledeće:
- Nakon godinu dana pauze od prodaje nastavljamo i nadam se da ćete već od sledeće nedelje moći da probate hranu. Kvalitet nam je na prvom mestu i zaista mi je drago što ću ja ovoga puta biti maksimalno uključena u ceo proces - napisala je, a potom objasnila zašto godinu dana ovaj biznis nije poslovao.
Godinu dana bez posla
Kako kaže, razlog jednogodišnje pauze bio je višak obaveza, a potom je usledila nova odluka.
- Razlog zašto nismo radili jeste taj što su mama i tata prihvatili poslove nekih firmi i gradilišta i nisu mogli da postignu i to i prodaju, a sada smo rešili da krenemo u novi početak na staroj adresi - objasnila je Spalevićka.
O odnosu sa Kristijanom
Javnost s vremena na vreme bruji o turbulentnom odnosu Kristine i Kristijana, a ona je jednom prilikom objasnila kako stvari stoje između njih.
- Naša priča je dokazala po 1000. put da ljudi čitaju samo naslove, a ne vesti! Moj večiti interes je da nekako funkcionišemo normalno kao ljudi zbog dece, ali čini mi se da je taj momenat ipak prilično nemoguć. U svakom slučaju, nismo se pomirili, imali smo vremena za sebe ovih dana, ali sam kroz to vreme shvatila da u mom životu ipak više nema mesta za nas kao par. On voli da kaže: „Reči su reči, dela su dela.“ Ja smatram da reči, dovoljno grozne i teške, i te kako postaju nedela, i to nepremostiva - rekla je ona za Pinik.rs, pa nastavila.
Inače, Kristijan je često izjavljivao da bi se pomirio sa Kristinom, a ona je otkrila šta može da presudi da odnosu pruži novu šansu.
- Za svađu je potrebno dvoje, ali što se mene tiče, neke stvari koje sam naknadno saznala i koje su se događale u poslednjih par dana stavile su pečat na moju odluku. Neke stvari su nepremostive i zaista ne vidim nikakve šanse za naš emotivni odnos.
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