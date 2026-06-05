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Nekadašnja učesnica rijalitija, Kristina Spalević, nakon što je stavila tačku na ljubav sa Kristijanom Golubovićem, rešila je da okrene novi list i pozabavi se privatnim biznisom.

Kristina nije krila ove vesti, pa je sa praticima na društvenoj mreži Instagram podelila da ona i njeni roditelji pokreću privatni posao. Njihov bizsnis će se baviti prodajom domaćih kuvanih jela.

1/6 Vidi galeriju Kristina Spalević, nevenčana supruga Kristijana Golubovića došla je na finale Farme 8 sa obezbeđenjem. Foto: Boba Nikolić

Kristina je svoje pratioce podsetila da su se tim poslom bavili i ranije, pa otkrila svoje oduševljenje zbog ponovnog pokretanja.

- Ljudi, jedva sam čekala da podelim ovu informaciju sa vama i u skorije vreme nisam bila srećnija. Nalazimo se na mestu gde je ranije bila naša radnja, odnosno prodaja kuvanih jela. Mislim da već i vrapci na grani znaju kako moja mama kuva - oglasila se ona, pa napisala sledeće:

1/8 Vidi galeriju Kristina Spalević Foto: Pritnscreen, Printscreen/Inatagram, Kurir Televizija

- Nakon godinu dana pauze od prodaje nastavljamo i nadam se da ćete već od sledeće nedelje moći da probate hranu. Kvalitet nam je na prvom mestu i zaista mi je drago što ću ja ovoga puta biti maksimalno uključena u ceo proces - napisala je, a potom objasnila zašto godinu dana ovaj biznis nije poslovao.

Godinu dana bez posla

Kako kaže, razlog jednogodišnje pauze bio je višak obaveza, a potom je usledila nova odluka.

- Razlog zašto nismo radili jeste taj što su mama i tata prihvatili poslove nekih firmi i gradilišta i nisu mogli da postignu i to i prodaju, a sada smo rešili da krenemo u novi početak na staroj adresi - objasnila je Spalevićka.

O odnosu sa Kristijanom

Javnost s vremena na vreme bruji o turbulentnom odnosu Kristine i Kristijana, a ona je jednom prilikom objasnila kako stvari stoje između njih.

1/7 Vidi galeriju Kao rogovi u vreći Foto: Printscreen/Instagram, Printscreen

- Naša priča je dokazala po 1000. put da ljudi čitaju samo naslove, a ne vesti! Moj večiti interes je da nekako funkcionišemo normalno kao ljudi zbog dece, ali čini mi se da je taj momenat ipak prilično nemoguć. U svakom slučaju, nismo se pomirili, imali smo vremena za sebe ovih dana, ali sam kroz to vreme shvatila da u mom životu ipak više nema mesta za nas kao par. On voli da kaže: „Reči su reči, dela su dela.“ Ja smatram da reči, dovoljno grozne i teške, i te kako postaju nedela, i to nepremostiva - rekla je ona za Pinik.rs, pa nastavila.

Inače, Kristijan je često izjavljivao da bi se pomirio sa Kristinom, a ona je otkrila šta može da presudi da odnosu pruži novu šansu.

1/6 Vidi galeriju Kristijan Golubović i Kristina Spalević Foto: Printscreen, ATAIMAGES, Boba Nikolić, Printscreen Youtube/paparazzo Lov

- Za svađu je potrebno dvoje, ali što se mene tiče, neke stvari koje sam naknadno saznala i koje su se događale u poslednjih par dana stavile su pečat na moju odluku. Neke stvari su nepremostive i zaista ne vidim nikakve šanse za naš emotivni odnos.

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