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Učesnici Elite 8 Ena Čolić i Jovan Pejić sinoć su izašli u noćni provod nakon dužeg vremena apstiniranja od zabave na javnim mestima.

Zablistali zajedno

Par se pojavio odlično raspoložen na otvaranju "Galerije piva" u Rakovici gde je pevao njihov zajednički prijatelj Peđa Vujić.

Ljubavni par nije skidao osmeh sa lica, a sve oči su bile uprte u njih.

1/5 Vidi galeriju Ena Čolić i Jovan Pejić Foto: Privatna arhiva, Printscreen

Na bini novog stečišta poznatih, sa Peđom je glas ukrstila Goga Gačić. Zajedno su otpevali "U snu ljubim medna usta" i pokazali da su u sjajnim odnosima, iako je Peđa bio prvenstveno Markov drug pre razvoda od Goge.

U "Galeriji piva" sledećeg četvrtka nastupiće Tina Amore.

"Sve je rekla - kazala"

Ena Čolić nedavno je bila u žiži javnosti zbog ružnih komentara Pejinog brata.

Miki Dudić ponovo je sve šokirao svojim mišljenjem o odnosu njegovog brata i Čolićeve, te je bez pardona priznao da ne veruje u njihovu ljubav.

1/5 Vidi galeriju Peja i Ena Čolić uživaju na moru Foto: Printscreen

Mediji su tada stupili u kontakt sa Enom kako bi prokomentarisala njegove reči.

- Meni je fascinantno kako se ljudi tamo svakodnevno više bave mojim odnosom nego svojim životima. Miki toliko pominje tu moju prošlost da čovek pomisli da je živeo moj život umesto mene. Mesecima slušam istu priču, a niko da da konkretno objašnjenje šta je to toliko sporno. Nikad nisam pokušavala da budem svima po volji, ali mislim da bi bilo pošteno prema meni da se premenjuju isti aršini kao i prema drugima. Sve što o meni pričaju je iz tuđih usta rekla kazala... Što se tiče Mikija svako ima pravo na svoje mišljenje, pa i da pogreši u proceni. Vreme obično pokaže mnogo više od tuđih komentara - izjavila je Ena Čolić.