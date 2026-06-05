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Jelena Karleuša stala je u odbranu Sadetina Sarana nakon što je tursko-američki biznismen i sportski funkcioner osuđen na dve i po godine zatvora zbog optužbi za podsticanje ilegalnog klađenja.

"Saran je žrtva"

Karleuša tvrdi da je Saran žrtva političkog progona i da je u rodnoj Turskoj izložen medijskoj satanizaciji zbog velike podrške koju uživa u narodu.

Foto: Kurir

- Sadetin Saran je već duže vreme žrtva političkog progona. Aktuelni režim u njemu vidi potencijalnu pretnju na narednim izborima. Njegova popularnost kao predsednika Fenerbahčea je ogromna i uživa veliku podršku građana, a uporedo s tim započela je i njegova medijska satanizacija. Takođe, želim da naglasim da je Sadetin veliki prijatelj Srbije i da gaji veliko poštovanje prema našem predsedniku Aleksandru Vučiću. Nas dvoje smo bliski prijatelji i verujem da će iz ove situacije izaći kao pobednik - govorila je Jelena za Informer i dodala:

Foto: Printskrin Instagram

"Ima moju punu podršku"

- Njegov pravni tim trenutno radi na obaranju presude. Sadetin ima moju punu javnu podršku, jer mi se, kao velikom patrioti, ne dopada naoružavanje takozvane Republike Kosovo od strane dela tamošnjeg režima.

1/14 Vidi galeriju Jelena Karleuša Foto: Pritnscreen/Instagram, Printscreen/Instagram, Printskrin/Instagram/karleusastar

Turski sud ga proglasio krivim

Podsetimo, Sadetin Saran osuđen je na dve i po godine zatvora zbog optužbi za podsticanje ilegalnog klađenja. Turski sud ga je proglasio krivim nakon što je utvrđeno da su na platformi "Es Sport", koja posluje u okviru njegove kompanije, emitovane reklame povezane sa ilegalnim kladionicama. Turski mediji ranije su ga povezivali sa Jelenom Karleušom.

kurir/informer