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Ozbiljan verbalni okršaj je nastao između Neria i Hane Duvnjak za vreme emisije "Gledanje snimaka". U Eliti situacija iz dana u dan donosi nova iznenađenja, pa je tako Nerio shvatio šta Hana radi. Naime, on ju je optužio da pokušava da opere svoje postupke tako što gazi preko njega, a ostali učesnici su se uključili u raspravu i izneli detalje o njenoj ljubomori i spletkama.

Hana Duvnjak Foto: Pritnscreen/Instagram

Tokom emisije, u fokusu je bilo Hanino ponašanje, a rasprava je doživela svoj vrhunac nakon što je ona probala da pritisak sa sebe usmeri na svog partnera.

Velike optužbe

- Mene samo zanima zbog čega vi ne pitate Neria za Radu i Saru - upitala je Hana.

Nakon njene izjave, usledila je Neirova reakcija kojom joj je stavio do znanja da više ne želi da trpi njene manipulacije.

- Nije poenta da sebe braniš tako što ćeš mene da us*reš - oštro joj je uzvratio.

Nerio Ružanji Foto: Printscreen YouTube

- To i ja pričam - Ivana se odmah složila.

Hanine motive su ostali učesnici analizirali, pa istakli da se njen problem temelji na ljubomori, mada i sujeti, budući da je Neria ljudi u Beloj kući cene više nego nju,

Uroš je pred svima izneo svoj sud

- Vidimo da ti se slošilo otkad su se Sofija i Terza pomirili, pa si zato i pravila spletke. Ona se takmiči sa Neriom, nju nervira što njega svi hvale i vole - zakljčio je Uroš.

Ona stala u Haninu odbranu

Tanja Stijelja Boginja je pokušala da stane u Haninu odbranu, pa je tvrdila da ukućani zaboravljaju prošlost Neira.

Tanja Stijelja Boginja Foto: Printscreen, Printscreen Youtube TV Pink

- Ja iskreno mislim da se Hani ne sviđa Terza, ovde nju ljudi ne vole i apsolutno nisu realni. Ljudi nisu osuđivali to što je Nerio prevario Hanu - objasnila je Boginja.

Prošlost puna skandala

I ranije su postojale razne kontroverze koje su obeležile njihov odnos, no, međurim, ovaj sukob je samo nastavak drame koja postoji već neko vreme. Pojavile su se razve tvrdnje, poput toga da je Neiro pred ulazak u rijaliti, Hanu prevario sa tranasrodnom osobom, ali i Uroševo otkriće da je Hana bila sa ženom.

Naredni dani će pokazati da li je ovim sukobom stavljena tačka na njihov komplikovan odnos.

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31.05.2026. STARS SPECIJAL S02 EP 34 Izvor: Kurir TV