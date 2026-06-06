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Lepa Brena i Boba Živojinović polako ali sigurno se pripremaju za letnju sezonu koju će provesti u Crnoj Gori i Hrvatskoj. Supružnici godinama uživaju u plovidbama Jadranom, a njihova luksuzna jahta predstavlja pravu oazu mira tokom letnjih meseci.

Međutim, malo ko zna da održavanje ovakvog plovila zahteva ogromna ulaganja.

Prema saznanjima upućenih izvora, bračni par za redovno održavanje i čišćenje jahte godišnje izdvaja oko 40.000 evra.

Zna da živi

1/6 Vidi galeriju Lepa Brena uživa na jahti celo leto Foto: Printscreen/ Instagram

Sve je cakum pakum

Vlasništvo nad luksuznom jahtom ne podrazumeva samo uživanje u krstarenjima i ekskluzivnim destinacijama, već i ozbiljnu brigu o svakom detalju. Stručnjaci ističu da su morska voda i so među najvećim neprijateljima plovila, posebno kada je reč o metalnim delovima, motorima, zaštitnim premazima i enterijeru.

Timovi brinu

Upravo zbog toga Brena i Boba angažuju specijalizovane timove koji se tokom cele godine staraju o besprekornom stanju jahte. Posebna pažnja posvećena je uklanjanju naslaga morske soli koje se svakodnevno talože na spoljnim površinama tokom plovidbe.

- Održavanje jahte ovog ranga zahteva vrhunsku negu. Koriste se specijalne hemijske formule i preparati namenjeni upravo plovilima kako bi se sprečila korozija i oštećenja izazvana morskom vodom. Nije dovoljno samo oprati jahtu običnom vodom, već je potrebno koristiti sredstva koja štite površine i produžavaju njihov vek trajanja- kaže naš izvor koji je upoznat sa procedurama održavanja luksuznih plovila, a posebno kod estradnog para.

Mnogo posla