SKUPO ODRŽAVANJE LUKSUZNOG PLOVILA! Brena i Boba za pranje jahte plaćaju 40.000 € (FOTO)
Lepa Brena i Boba Živojinović polako ali sigurno se pripremaju za letnju sezonu koju će provesti u Crnoj Gori i Hrvatskoj. Supružnici godinama uživaju u plovidbama Jadranom, a njihova luksuzna jahta predstavlja pravu oazu mira tokom letnjih meseci.
Međutim, malo ko zna da održavanje ovakvog plovila zahteva ogromna ulaganja.
Prema saznanjima upućenih izvora, bračni par za redovno održavanje i čišćenje jahte godišnje izdvaja oko 40.000 evra.
Zna da živi
Sve je cakum pakum
Vlasništvo nad luksuznom jahtom ne podrazumeva samo uživanje u krstarenjima i ekskluzivnim destinacijama, već i ozbiljnu brigu o svakom detalju. Stručnjaci ističu da su morska voda i so među najvećim neprijateljima plovila, posebno kada je reč o metalnim delovima, motorima, zaštitnim premazima i enterijeru.
Timovi brinu
Upravo zbog toga Brena i Boba angažuju specijalizovane timove koji se tokom cele godine staraju o besprekornom stanju jahte. Posebna pažnja posvećena je uklanjanju naslaga morske soli koje se svakodnevno talože na spoljnim površinama tokom plovidbe.
- Održavanje jahte ovog ranga zahteva vrhunsku negu. Koriste se specijalne hemijske formule i preparati namenjeni upravo plovilima kako bi se sprečila korozija i oštećenja izazvana morskom vodom. Nije dovoljno samo oprati jahtu običnom vodom, već je potrebno koristiti sredstva koja štite površine i produžavaju njihov vek trajanja- kaže naš izvor koji je upoznat sa procedurama održavanja luksuznih plovila, a posebno kod estradnog para.
Mnogo posla
Za to se korsite preparati za čišćenje palube, staklenih površina, metalnih ograda, kao i delova izloženih konstantnom uticaju sunca i soli.
Troškovi održavanja ne odnose se samo na čišćenje. U njih ulaze i redovni tehnički pregledi, servisiranje motora, zaštitni premazi, poliranje, održavanje unutrašnjosti, kao i angažovanje stručnih ekipa koje kontrolišu svaki segment plovila. Poznato je da Brena i Boba vode računa o svojoj imovini i da ništa ne prepuštaju slučaju, pa ne čudi što ulažu značajna sredstva kako bi njihova jahta u svakom trenutku bila spremna za nova putovanja. Oni letnje dane najcešce provode krstareci Jadranom, daleko od gradske gužve i reflektora, uživajući u privatnosti i komforu koje ovakav način odmora pruža.