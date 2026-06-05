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Godinama je pevač Emil Habibović uspešno izbegavao medijsku pažnju, gradeći karijeru daleko od naslovnih strana. Dok su drugi estradni umetnici svakodnevno bili prisutni u medijima, Emil je svoje vreme posvetio nastupima i organizaciji velikih romskih veselja širom Evrope.

Nastupajući u Berlinu, Parizu, Milanu, Belgiji i drugim gradovima, stekao je veliku popularnost, ali i značajan poslovni uspeh. Među ljudima se dugo pričalo da je zahvaljujući godinama rada stvorio ozbiljno bogatstvo, koje je vešto čuvao daleko od očiju javnosti.

Foto: Privatna arhiva

Iako nikada nije voleo da govori o privatnom životu, nije uspeo da sakrije da uživa u plodovima svog rada. Priča se o nekretninama u Crnoj Gori, stanu u Beogradu i luksuznim automobilima vrednim više desetina hiljada evra, ali Emil o tome retko govori.

- Nikada nisam voleo da se hvalim. Sve što imam stekao sam radom i pesmom. Uvek sam smatrao da dela govore više od reči“, kaže Habibović.

Posle godina provedenih van medijskih reflektora, interesovanje javnosti za njegov život i karijeru postalo je toliko veliko da više nije mogao da ostane neprimećen. Danas je njegovo ime poznato ne samo među ljubiteljima romskih veselja, već i među širom publikom koja želi da upozna čoveka iza uspešne karijere.

Pevač koji je godinama bežao od medija, danas postaje jedna od najzanimljivijih priča estrade.

Foto: Privatna arhiva

Dodatnu pažnju javnosti privlači i činjenica da je Emilov brat, Emir Habibović, već dobro poznato ime na estradnoj sceni. Mnogi ljubitelji narodne muzike smatraju ga jednim od najistaknutijih pevača svoje generacije, a zbog interpretacije i emocije koju prenosi kroz pesmu često ga porede sa najvećim imenima narodne muzike. Iako je godinama gradio svoj put daleko od medijske pompe, porodica Habibović danas predstavlja jedno od najprepoznatljivijih imena među publikom koja prati narodnu i romsku muziku.

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